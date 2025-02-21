SinyallerBölümler
Georgios Baizanis

Mex Time

Georgios Baizanis
0 inceleme
Güvenilirlik
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
MEXAtlantic-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
387
Kârla kapanan işlemler:
254 (65.63%)
Zararla kapanan işlemler:
133 (34.37%)
En iyi işlem:
493.14 USD
En kötü işlem:
-325.94 USD
Brüt kâr:
6 015.86 USD (42 659 pips)
Brüt zarar:
-5 095.33 USD (41 225 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (132.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 041.79 USD (15)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
10.48%
Maks. mevduat yükü:
17.02%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.46
Alış işlemleri:
196 (50.65%)
Satış işlemleri:
191 (49.35%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
2.38 USD
Ortalama kâr:
23.68 USD
Ortalama zarar:
-38.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 899.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 899.91 USD (10)
Aylık büyüme:
-0.35%
Yıllık tahmin:
-3.95%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.60 USD
Maksimum:
2 015.74 USD (25.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.27% (2 013.19 USD)
Varlığa göre:
7.75% (1 669.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.. 176
XAUUSD.. 92
USDJPY.. 59
AUDCAD.. 23
GBPUSD.. 10
EURAUD.. 9
AUDUSD.. 6
USDCAD.. 5
EURCAD.. 5
EURCHF.. 1
USDCHF.. 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.. 280
XAUUSD.. -2.3K
USDJPY.. 1.3K
AUDCAD.. 75
GBPUSD.. 1
EURAUD.. 1K
AUDUSD.. 537
USDCAD.. -56
EURCAD.. 62
EURCHF.. 5
USDCHF.. 6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.. -5.3K
XAUUSD.. -6K
USDJPY.. 6.1K
AUDCAD.. 2.1K
GBPUSD.. -218
EURAUD.. 2.8K
AUDUSD.. 831
USDCAD.. 258
EURCAD.. 682
EURCHF.. 41
USDCHF.. 53
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +493.14 USD
En kötü işlem: -326 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +132.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 899.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MEXAtlantic-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.08.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 20:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 14:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 17:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.02 11:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 16:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.30 02:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.16 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 14:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 04:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.22 06:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 19:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
