İşlemler:
175
Kârla kapanan işlemler:
158 (90.28%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (9.71%)
En iyi işlem:
111.00 USD
En kötü işlem:
-210.56 USD
Brüt kâr:
2 104.69 USD (37 440 pips)
Brüt zarar:
-1 192.91 USD (33 810 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (639.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
643.75 USD (27)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
8.80%
Maks. mevduat yükü:
35.82%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.48
Alış işlemleri:
101 (57.71%)
Satış işlemleri:
74 (42.29%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
5.21 USD
Ortalama kâr:
13.32 USD
Ortalama zarar:
-70.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-27.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-210.56 USD (1)
Aylık büyüme:
16.36%
Yıllık tahmin:
198.54%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.76 USD
Maksimum:
614.54 USD (45.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.60% (533.58 USD)
Varlığa göre:
51.18% (362.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDx
|175
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDx
|912
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDx
|3.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +111.00 USD
En kötü işlem: -211 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +639.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.27 USD
