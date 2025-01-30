SinyallerBölümler
Shahista Mustufa Afghan

Gold M

Shahista Mustufa Afghan
0 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 214%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
175
Kârla kapanan işlemler:
158 (90.28%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (9.71%)
En iyi işlem:
111.00 USD
En kötü işlem:
-210.56 USD
Brüt kâr:
2 104.69 USD (37 440 pips)
Brüt zarar:
-1 192.91 USD (33 810 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (639.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
643.75 USD (27)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
8.80%
Maks. mevduat yükü:
35.82%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.48
Alış işlemleri:
101 (57.71%)
Satış işlemleri:
74 (42.29%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
5.21 USD
Ortalama kâr:
13.32 USD
Ortalama zarar:
-70.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-27.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-210.56 USD (1)
Aylık büyüme:
16.36%
Yıllık tahmin:
198.54%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.76 USD
Maksimum:
614.54 USD (45.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.60% (533.58 USD)
Varlığa göre:
51.18% (362.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDx 175
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDx 912
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDx 3.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +111.00 USD
En kötü işlem: -211 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +639.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThinkMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Gold M
İnceleme yok
2025.09.29 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 10:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 01:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.26 19:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 12:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 18:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.11 17:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 07:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 15:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.04 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 05:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 22:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 17:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 19:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.15 12:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 16:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.07 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
