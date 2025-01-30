- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
175
Profit Trade:
158 (90.28%)
Loss Trade:
17 (9.71%)
Best Trade:
111.00 USD
Worst Trade:
-210.56 USD
Profitto lordo:
2 104.69 USD (37 440 pips)
Perdita lorda:
-1 192.91 USD (33 810 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (639.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
643.75 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
8.80%
Massimo carico di deposito:
35.82%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.48
Long Trade:
101 (57.71%)
Short Trade:
74 (42.29%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
5.21 USD
Profitto medio:
13.32 USD
Perdita media:
-70.17 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-27.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-210.56 USD (1)
Crescita mensile:
16.36%
Previsione annuale:
198.54%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.76 USD
Massimale:
614.54 USD (45.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.60% (533.58 USD)
Per equità:
51.18% (362.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDx
|175
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDx
|912
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDx
|3.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +111.00 USD
Worst Trade: -211 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +639.01 USD
Massima perdita consecutiva: -27.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Gold M
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
214%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
41
94%
175
90%
9%
1.76
5.21
USD
USD
53%
1:500