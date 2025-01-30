SegnaliSezioni
Shahista Mustufa Afghan

Gold M

Shahista Mustufa Afghan
0 recensioni
Affidabilità
41 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 214%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
175
Profit Trade:
158 (90.28%)
Loss Trade:
17 (9.71%)
Best Trade:
111.00 USD
Worst Trade:
-210.56 USD
Profitto lordo:
2 104.69 USD (37 440 pips)
Perdita lorda:
-1 192.91 USD (33 810 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (639.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
643.75 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
8.80%
Massimo carico di deposito:
35.82%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.48
Long Trade:
101 (57.71%)
Short Trade:
74 (42.29%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
5.21 USD
Profitto medio:
13.32 USD
Perdita media:
-70.17 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-27.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-210.56 USD (1)
Crescita mensile:
16.36%
Previsione annuale:
198.54%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.76 USD
Massimale:
614.54 USD (45.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.60% (533.58 USD)
Per equità:
51.18% (362.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDx 175
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDx 912
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDx 3.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +111.00 USD
Worst Trade: -211 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +639.01 USD
Massima perdita consecutiva: -27.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.