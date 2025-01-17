SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TK163
Xiaoxu Chu

TK163

Xiaoxu Chu
0 inceleme
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -21%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 216
Kârla kapanan işlemler:
360 (29.60%)
Zararla kapanan işlemler:
856 (70.39%)
En iyi işlem:
603.33 USD
En kötü işlem:
-189.60 USD
Brüt kâr:
34 296.45 USD (365 121 pips)
Brüt zarar:
-35 554.29 USD (313 238 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (1 483.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 483.12 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
41.73%
Maks. mevduat yükü:
5.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.54
Alış işlemleri:
820 (67.43%)
Satış işlemleri:
396 (32.57%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-1.03 USD
Ortalama kâr:
95.27 USD
Ortalama zarar:
-41.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-707.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-844.20 USD (14)
Aylık büyüme:
4.16%
Yıllık tahmin:
50.53%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 855.81 USD
Maksimum:
2 333.66 USD (36.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.03% (2 333.66 USD)
Varlığa göre:
2.95% (160.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 893
USDJPY.r 80
GBPUSD.r 70
EURUSD.r 66
USDCAD.r 55
AUDUSD.r 20
USDSGD.r 17
NZDUSD.r 9
USDCHF.r 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r 261
USDJPY.r 134
GBPUSD.r -693
EURUSD.r 14
USDCAD.r -655
AUDUSD.r -280
USDSGD.r 31
NZDUSD.r -4
USDCHF.r -65
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r 51K
USDJPY.r 3.2K
GBPUSD.r 333
EURUSD.r 1.3K
USDCAD.r -1.2K
AUDUSD.r -1.4K
USDSGD.r -284
NZDUSD.r -8
USDCHF.r -498
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +603.33 USD
En kötü işlem: -190 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +1 483.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -707.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.08.05 03:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.38% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 01:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 253 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
