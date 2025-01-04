SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PUTRI ILA TopTenTraders WMC
Leo Ance Sundara Ganda

PUTRI ILA TopTenTraders WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 inceleme
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
18 (34.61%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (65.38%)
En iyi işlem:
10.33 USD
En kötü işlem:
-6.27 USD
Brüt kâr:
136.67 USD (12 834 pips)
Brüt zarar:
-148.31 USD (15 827 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (17.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.27 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
20.88%
Maks. mevduat yükü:
12.60%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-0.18
Alış işlemleri:
28 (53.85%)
Satış işlemleri:
24 (46.15%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.22 USD
Ortalama kâr:
7.59 USD
Ortalama zarar:
-4.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-47.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.22 USD (13)
Aylık büyüme:
0.42%
Yıllık tahmin:
5.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.76 USD
Maksimum:
64.33 USD (18.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.34% (64.26 USD)
Varlığa göre:
2.59% (8.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 37
EURUSD 14
XAUUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -3
EURUSD -9
XAUUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -2.1K
EURUSD -920
XAUUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.33 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +17.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.31 × 113
ICMarketsEU-MT5-2
0.48 × 94
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.80 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.82 × 6820
Exness-MT5Real3
0.89 × 54
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.26 × 469
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.52 × 147
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
FusionMarkets-Live
1.60 × 615
ForexTimeFXTM-Live01
1.70 × 601
101 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








İnceleme yok
2025.09.18 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 05:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 11:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 03:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 05:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 13:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.03 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.28 01:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.26 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 07:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 07:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 00:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 05:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.14 13:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 04:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 11:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.18 12:52
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.12 11:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PUTRI ILA TopTenTraders WMC
Ayda 50 USD
-4%
0
0
USD
296
USD
36
0%
52
34%
21%
0.92
-0.22
USD
18%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.