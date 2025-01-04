SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / PUTRI ILA TopTenTraders WMC
Leo Ance Sundara Ganda

PUTRI ILA TopTenTraders WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 avis
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
52
Bénéfice trades:
18 (34.61%)
Perte trades:
34 (65.38%)
Meilleure transaction:
10.33 USD
Pire transaction:
-6.27 USD
Bénéfice brut:
136.67 USD (12 834 pips)
Perte brute:
-148.31 USD (15 827 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (17.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
20.27 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
20.88%
Charge de dépôt maximale:
12.60%
Dernier trade:
8 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
-0.18
Longs trades:
28 (53.85%)
Courts trades:
24 (46.15%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-0.22 USD
Bénéfice moyen:
7.59 USD
Perte moyenne:
-4.36 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-47.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-47.22 USD (13)
Croissance mensuelle:
0.42%
Prévision annuelle:
5.10%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
21.76 USD
Maximal:
64.33 USD (18.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.34% (64.26 USD)
Par fonds propres:
2.59% (8.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 37
EURUSD 14
XAUUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -3
EURUSD -9
XAUUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -2.1K
EURUSD -920
XAUUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.33 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +17.99 USD
Perte consécutive maximale: -47.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.31 × 113
ICMarketsEU-MT5-2
0.48 × 94
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.80 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.82 × 6820
Exness-MT5Real3
0.89 × 54
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.26 × 469
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.52 × 147
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
FusionMarkets-Live
1.60 × 615
ForexTimeFXTM-Live01
1.70 × 601
101 plus...
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Aucun avis
2025.09.18 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 05:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 11:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 03:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 05:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 13:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.03 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.28 01:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.26 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 07:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 07:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 00:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 05:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.14 13:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 04:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 11:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.18 12:52
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.12 11:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
