Zoltan Budavari

Bruderx 2 mt5

Zoltan Budavari
0 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 39%
XM.COM-MT5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
454
Kârla kapanan işlemler:
427 (94.05%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (5.95%)
En iyi işlem:
3.27 USD
En kötü işlem:
-0.53 USD
Brüt kâr:
312.02 USD (3 058 394 pips)
Brüt zarar:
-1.36 USD (2 039 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
123 (112.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
112.13 USD (123)
Sharpe oranı:
1.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
30.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
586.15
Alış işlemleri:
171 (37.67%)
Satış işlemleri:
283 (62.33%)
Kâr faktörü:
229.43
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
0.73 USD
Ortalama zarar:
-0.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.53 USD (1)
Aylık büyüme:
1.45%
Yıllık tahmin:
17.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
0.53 USD (0.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.02 USD)
Varlığa göre:
16.46% (183.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDJPYm# 24
EURCHFm# 23
GBPCHFm# 23
EURNZDm# 23
GBPJPYm# 22
EURJPYm# 22
NZDCADm# 21
GBPAUDm# 21
GBPNZDm# 20
NZDCHFm# 18
CADJPYm# 17
AUDCADm# 16
EURAUDm# 16
AUDCHFm# 15
AUDJPYm# 14
AUDNZDm# 12
AUDUSDm# 11
CADCHFm# 11
EURGBPm# 10
NZDUSDm# 10
USDCADm# 10
GBPUSDm# 9
EURUSDm# 9
GBPCADm# 8
CHFJPYm# 7
USDJPYm# 6
EURCADm# 6
USDCHFm# 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDJPYm# 21
EURCHFm# 15
GBPCHFm# 16
EURNZDm# 19
GBPJPYm# 18
EURJPYm# 23
NZDCADm# 13
GBPAUDm# 20
GBPNZDm# 21
NZDCHFm# 10
CADJPYm# 13
AUDCADm# 10
EURAUDm# 14
AUDCHFm# 9
AUDJPYm# 11
AUDNZDm# 4
AUDUSDm# 7
CADCHFm# 8
EURGBPm# 5
NZDUSDm# 4
USDCADm# 5
GBPUSDm# 5
EURUSDm# 5
GBPCADm# 10
CHFJPYm# 7
USDJPYm# 6
EURCADm# 5
USDCHFm# 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDJPYm# 18K
EURCHFm# 8.8K
GBPCHFm# 12K
EURNZDm# 21K
GBPJPYm# 26K
EURJPYm# 30K
NZDCADm# 8.5K
GBPAUDm# 23K
GBPNZDm# 25K
NZDCHFm# 5.1K
CADJPYm# 12K
AUDCADm# 5.7K
EURAUDm# 14K
AUDCHFm# 4.5K
AUDJPYm# 9.1K
AUDNZDm# 3.3K
AUDUSDm# 4.2K
CADCHFm# 4.3K
EURGBPm# 2.8K
NZDUSDm# 3.6K
USDCADm# 7.7K
GBPUSDm# 5.2K
EURUSDm# 5K
GBPCADm# 8.9K
CHFJPYm# 9.6K
USDJPYm# 7.8K
EURCADm# 4.8K
USDCHFm# 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.27 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 123
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +112.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XM.COM-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.02.21 23:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 03:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.06 02:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.20 10:46
No swaps are charged on the signal account
2024.12.20 10:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.20 10:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
