Zoltan Budavari

Bruderx 2 mt5

Zoltan Budavari
0 recensioni
Affidabilità
41 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 39%
XM.COM-MT5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
454
Profit Trade:
427 (94.05%)
Loss Trade:
27 (5.95%)
Best Trade:
3.27 USD
Worst Trade:
-0.53 USD
Profitto lordo:
312.02 USD (3 058 394 pips)
Perdita lorda:
-1.36 USD (2 039 pips)
Vincite massime consecutive:
123 (112.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
112.13 USD (123)
Indice di Sharpe:
1.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
30.34%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
586.15
Long Trade:
171 (37.67%)
Short Trade:
283 (62.33%)
Fattore di profitto:
229.43
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
0.73 USD
Perdita media:
-0.05 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.53 USD (1)
Crescita mensile:
1.57%
Previsione annuale:
22.29%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
0.53 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.02 USD)
Per equità:
16.46% (183.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDJPYm# 24
EURCHFm# 23
GBPCHFm# 23
EURNZDm# 23
GBPJPYm# 22
EURJPYm# 22
NZDCADm# 21
GBPAUDm# 21
GBPNZDm# 20
NZDCHFm# 18
CADJPYm# 17
AUDCADm# 16
EURAUDm# 16
AUDCHFm# 15
AUDJPYm# 14
AUDNZDm# 12
AUDUSDm# 11
CADCHFm# 11
EURGBPm# 10
NZDUSDm# 10
USDCADm# 10
GBPUSDm# 9
EURUSDm# 9
GBPCADm# 8
CHFJPYm# 7
USDJPYm# 6
EURCADm# 6
USDCHFm# 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDJPYm# 21
EURCHFm# 15
GBPCHFm# 16
EURNZDm# 19
GBPJPYm# 18
EURJPYm# 23
NZDCADm# 13
GBPAUDm# 20
GBPNZDm# 21
NZDCHFm# 10
CADJPYm# 13
AUDCADm# 10
EURAUDm# 14
AUDCHFm# 9
AUDJPYm# 11
AUDNZDm# 4
AUDUSDm# 7
CADCHFm# 8
EURGBPm# 5
NZDUSDm# 4
USDCADm# 5
GBPUSDm# 5
EURUSDm# 5
GBPCADm# 10
CHFJPYm# 7
USDJPYm# 6
EURCADm# 5
USDCHFm# 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDJPYm# 18K
EURCHFm# 8.8K
GBPCHFm# 12K
EURNZDm# 21K
GBPJPYm# 26K
EURJPYm# 30K
NZDCADm# 8.5K
GBPAUDm# 23K
GBPNZDm# 25K
NZDCHFm# 5.1K
CADJPYm# 12K
AUDCADm# 5.7K
EURAUDm# 14K
AUDCHFm# 4.5K
AUDJPYm# 9.1K
AUDNZDm# 3.3K
AUDUSDm# 4.2K
CADCHFm# 4.3K
EURGBPm# 2.8K
NZDUSDm# 3.6K
USDCADm# 7.7K
GBPUSDm# 5.2K
EURUSDm# 5K
GBPCADm# 8.9K
CHFJPYm# 9.6K
USDJPYm# 7.8K
EURCADm# 4.8K
USDCHFm# 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.27 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 123
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +112.13 USD
Massima perdita consecutiva: -0.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XM.COM-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.02.21 23:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 03:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.06 02:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.20 10:46
No swaps are charged on the signal account
2024.12.20 10:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.20 10:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
