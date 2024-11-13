SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Break Zone
Agus Wahyu Pratomo

Break Zone

Agus Wahyu Pratomo
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 173%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
189
Kârla kapanan işlemler:
147 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (22.22%)
En iyi işlem:
51.71 USD
En kötü işlem:
-77.44 USD
Brüt kâr:
1 697.07 USD (34 278 pips)
Brüt zarar:
-1 175.34 USD (22 843 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (208.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
230.71 USD (16)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
1.71%
Maks. mevduat yükü:
13.40%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
1.80
Alış işlemleri:
117 (61.90%)
Satış işlemleri:
72 (38.10%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
2.76 USD
Ortalama kâr:
11.54 USD
Ortalama zarar:
-27.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-75.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-133.48 USD (2)
Aylık büyüme:
49.60%
Yıllık tahmin:
601.78%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
290.28 USD (32.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.56% (290.14 USD)
Varlığa göre:
14.71% (58.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 189
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 522
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +51.71 USD
En kötü işlem: -77 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +208.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -75.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.68 × 6356
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real3
3.83 × 6
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.51 × 152
RoboForex-Pro
8.33 × 6
17 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.16 12:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 01:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 03:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.21 05:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.05 18:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.35% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 15:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.24 14:55
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.20 03:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.20 15:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.20 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.16 11:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.10 10:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.05 17:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.05 08:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Break Zone
Ayda 30 USD
173%
0
0
USD
508
USD
46
100%
189
77%
2%
1.44
2.76
USD
55%
1:500
