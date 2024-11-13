- Büyüme
İşlemler:
189
Kârla kapanan işlemler:
147 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (22.22%)
En iyi işlem:
51.71 USD
En kötü işlem:
-77.44 USD
Brüt kâr:
1 697.07 USD (34 278 pips)
Brüt zarar:
-1 175.34 USD (22 843 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (208.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
230.71 USD (16)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
1.71%
Maks. mevduat yükü:
13.40%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
1.80
Alış işlemleri:
117 (61.90%)
Satış işlemleri:
72 (38.10%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
2.76 USD
Ortalama kâr:
11.54 USD
Ortalama zarar:
-27.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-75.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-133.48 USD (2)
Aylık büyüme:
49.60%
Yıllık tahmin:
601.78%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
290.28 USD (32.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.56% (290.14 USD)
Varlığa göre:
14.71% (58.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|189
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|522
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +51.71 USD
En kötü işlem: -77 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +208.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -75.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.68 × 6356
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real3
|3.83 × 6
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.51 × 152
|
RoboForex-Pro
|8.33 × 6
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
173%
0
0
USD
USD
508
USD
USD
46
100%
189
77%
2%
1.44
2.76
USD
USD
55%
1:500