SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Break Zone
Agus Wahyu Pratomo

Break Zone

Agus Wahyu Pratomo
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 173%
Tickmill-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
189
Profit Trade:
147 (77.77%)
Loss Trade:
42 (22.22%)
Best Trade:
51.71 USD
Worst Trade:
-77.44 USD
Profitto lordo:
1 697.07 USD (34 278 pips)
Perdita lorda:
-1 175.34 USD (22 843 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (208.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
230.71 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
1.71%
Massimo carico di deposito:
13.40%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
1.80
Long Trade:
117 (61.90%)
Short Trade:
72 (38.10%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
2.76 USD
Profitto medio:
11.54 USD
Perdita media:
-27.98 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-75.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-133.48 USD (2)
Crescita mensile:
49.60%
Previsione annuale:
601.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
290.28 USD (32.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.56% (290.14 USD)
Per equità:
14.71% (58.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 189
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 522
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 11K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +51.71 USD
Worst Trade: -77 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +208.00 USD
Massima perdita consecutiva: -75.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.68 × 6356
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real3
3.83 × 6
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.51 × 152
RoboForex-Pro
8.33 × 6
17 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.16 12:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 01:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 03:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.21 05:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.05 18:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.35% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 15:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.24 14:55
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.20 03:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.20 15:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.20 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.16 11:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.10 10:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.05 17:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.05 08:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Break Zone
30USD al mese
173%
0
0
USD
508
USD
46
100%
189
77%
2%
1.44
2.76
USD
55%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.