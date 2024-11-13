- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
189
Profit Trade:
147 (77.77%)
Loss Trade:
42 (22.22%)
Best Trade:
51.71 USD
Worst Trade:
-77.44 USD
Profitto lordo:
1 697.07 USD (34 278 pips)
Perdita lorda:
-1 175.34 USD (22 843 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (208.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
230.71 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
1.71%
Massimo carico di deposito:
13.40%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
1.80
Long Trade:
117 (61.90%)
Short Trade:
72 (38.10%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
2.76 USD
Profitto medio:
11.54 USD
Perdita media:
-27.98 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-75.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-133.48 USD (2)
Crescita mensile:
49.60%
Previsione annuale:
601.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
290.28 USD (32.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.56% (290.14 USD)
Per equità:
14.71% (58.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|189
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|522
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +51.71 USD
Worst Trade: -77 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +208.00 USD
Massima perdita consecutiva: -75.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.68 × 6356
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real3
|3.83 × 6
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.51 × 152
|
RoboForex-Pro
|8.33 × 6
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
173%
0
0
USD
USD
508
USD
USD
46
100%
189
77%
2%
1.44
2.76
USD
USD
55%
1:500