- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
171
Kârla kapanan işlemler:
89 (52.04%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (47.95%)
En iyi işlem:
77.11 USD
En kötü işlem:
-53.37 USD
Brüt kâr:
1 348.51 USD (136 223 pips)
Brüt zarar:
-972.57 USD (85 025 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (198.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
198.74 USD (11)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
16.73%
Maks. mevduat yükü:
100.53%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
1.76
Alış işlemleri:
137 (80.12%)
Satış işlemleri:
34 (19.88%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
2.20 USD
Ortalama kâr:
15.15 USD
Ortalama zarar:
-11.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-136.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-136.52 USD (9)
Aylık büyüme:
33.89%
Yıllık tahmin:
410.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
197.21 USD
Maksimum:
213.29 USD (73.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.28% (213.29 USD)
Varlığa göre:
41.74% (38.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|171
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|376
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +77.11 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +198.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -136.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8219
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Exness-MT5Real6
|10.40 × 30
快乐万岁
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 299 USD
35%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
47
100%
171
52%
17%
1.38
2.20
USD
USD
73%
1:200