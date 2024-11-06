SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / P480 Long live happiness
Guan Xi Liang

P480 Long live happiness

Guan Xi Liang
0 inceleme
Güvenilirlik
47 hafta
0 / 0 USD
Ayda 299 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 35%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
171
Kârla kapanan işlemler:
89 (52.04%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (47.95%)
En iyi işlem:
77.11 USD
En kötü işlem:
-53.37 USD
Brüt kâr:
1 348.51 USD (136 223 pips)
Brüt zarar:
-972.57 USD (85 025 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (198.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
198.74 USD (11)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
16.73%
Maks. mevduat yükü:
100.53%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
1.76
Alış işlemleri:
137 (80.12%)
Satış işlemleri:
34 (19.88%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
2.20 USD
Ortalama kâr:
15.15 USD
Ortalama zarar:
-11.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-136.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-136.52 USD (9)
Aylık büyüme:
33.89%
Yıllık tahmin:
410.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
197.21 USD
Maksimum:
213.29 USD (73.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.28% (213.29 USD)
Varlığa göre:
41.74% (38.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 171
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 376
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +77.11 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +198.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -136.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8219
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
7 daha fazla...
快乐万岁
İnceleme yok
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 15:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 10:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 04:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 13:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 08:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 14:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
