- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
171
Profit Trade:
89 (52.04%)
Loss Trade:
82 (47.95%)
Best Trade:
77.11 USD
Worst Trade:
-53.37 USD
Profitto lordo:
1 348.51 USD (136 223 pips)
Perdita lorda:
-972.57 USD (85 025 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (198.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
198.74 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
16.73%
Massimo carico di deposito:
100.53%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
1.76
Long Trade:
137 (80.12%)
Short Trade:
34 (19.88%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
2.20 USD
Profitto medio:
15.15 USD
Perdita media:
-11.86 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-136.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-136.52 USD (9)
Crescita mensile:
30.98%
Previsione annuale:
375.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
197.21 USD
Massimale:
213.29 USD (73.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.28% (213.29 USD)
Per equità:
41.74% (38.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|171
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|376
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +77.11 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +198.74 USD
Massima perdita consecutiva: -136.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8219
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Exness-MT5Real6
|10.40 × 30
