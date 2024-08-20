SinyallerBölümler
Nguyen Quoc Viet

NU4

Nguyen Quoc Viet
0 inceleme
58 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -4%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
199
Kârla kapanan işlemler:
99 (49.74%)
Zararla kapanan işlemler:
100 (50.25%)
En iyi işlem:
80.31 USD
En kötü işlem:
-101.19 USD
Brüt kâr:
1 179.99 USD (32 033 pips)
Brüt zarar:
-1 545.49 USD (35 556 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (170.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
170.87 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
85.43%
Maks. mevduat yükü:
14.44%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.71
Alış işlemleri:
100 (50.25%)
Satış işlemleri:
99 (49.75%)
Kâr faktörü:
0.76
Beklenen getiri:
-1.84 USD
Ortalama kâr:
11.92 USD
Ortalama zarar:
-15.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-463.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-463.89 USD (10)
Aylık büyüme:
-2.61%
Yıllık tahmin:
-31.62%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
449.29 USD
Maksimum:
517.79 USD (5.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.12% (515.90 USD)
Varlığa göre:
3.14% (316.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSD 199
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSD -366
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSD -3.5K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +80.31 USD
En kötü işlem: -101 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +170.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -463.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 12
12.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 01:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 05:16
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.07 06:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 13:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 10:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 06:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 18:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 00:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.30 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.26 12:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.24 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 16:25
Share of trading days is too low
2025.01.13 22:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.11 02:47
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
