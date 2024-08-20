- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
199
Profit Trade:
99 (49.74%)
Loss Trade:
100 (50.25%)
Best Trade:
80.31 USD
Worst Trade:
-101.19 USD
Profitto lordo:
1 179.99 USD (32 033 pips)
Perdita lorda:
-1 545.49 USD (35 556 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (170.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
170.87 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
85.43%
Massimo carico di deposito:
14.44%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.71
Long Trade:
100 (50.25%)
Short Trade:
99 (49.75%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-1.84 USD
Profitto medio:
11.92 USD
Perdita media:
-15.45 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-463.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-463.89 USD (10)
Crescita mensile:
-2.91%
Previsione annuale:
-35.34%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
449.29 USD
Massimale:
517.79 USD (5.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.12% (515.90 USD)
Per equità:
3.14% (316.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|199
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|-366
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|-3.5K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +80.31 USD
Worst Trade: -101 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +170.87 USD
Massima perdita consecutiva: -463.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5 12
|12.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-4%
0
0
USD
USD
9.6K
USD
USD
58
96%
199
49%
85%
0.76
-1.84
USD
USD
5%
1:30