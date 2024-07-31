- Büyüme
İşlemler:
150
Kârla kapanan işlemler:
139 (92.66%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (7.33%)
En iyi işlem:
2.91 USD
En kötü işlem:
-3.91 USD
Brüt kâr:
24.67 USD (20 966 pips)
Brüt zarar:
-13.77 USD (14 090 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (4.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.84 USD (29)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
69.67%
Maks. mevduat yükü:
2.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.79
Alış işlemleri:
73 (48.67%)
Satış işlemleri:
77 (51.33%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
0.18 USD
Ortalama zarar:
-1.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.91 USD (1)
Aylık büyüme:
1.77%
Yıllık tahmin:
22.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.60 USD
Maksimum:
3.91 USD (10.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.12% (3.91 USD)
Varlığa göre:
9.97% (3.85 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
AUDCADm#
150
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
AUDCADm#
11
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
AUDCADm#
6.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.91 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
自研全新算法 ，只做AUDCAD，一单一结，无网格马丁。
跟单比例：标准账户每300美金账户资金做0.01手，对应迷你账户 每3美金账户资金做0.01手 .
按上述资金比测试EA最大回撤25%。
İnceleme yok
