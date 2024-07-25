SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MixAUC
Nguyen Quoc Viet

MixAUC

Nguyen Quoc Viet
0 inceleme
Güvenilirlik
62 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 3%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
774
Kârla kapanan işlemler:
652 (84.23%)
Zararla kapanan işlemler:
122 (15.76%)
En iyi işlem:
82.53 USD
En kötü işlem:
-104.51 USD
Brüt kâr:
1 614.14 USD (127 310 pips)
Brüt zarar:
-1 311.10 USD (80 104 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (51.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
112.62 USD (9)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
94.77%
Maks. mevduat yükü:
15.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
384 (49.61%)
Satış işlemleri:
390 (50.39%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
2.48 USD
Ortalama zarar:
-10.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-417.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-417.68 USD (8)
Aylık büyüme:
0.70%
Yıllık tahmin:
8.69%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
247.60 USD
Maksimum:
419.74 USD (4.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.14% (420.41 USD)
Varlığa göre:
4.09% (415.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 428
AUDCAD 346
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 123
AUDCAD 181
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 30K
AUDCAD 17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +82.53 USD
En kötü işlem: -105 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +51.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -417.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
RoboForex-ECN
2.23 × 165
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
Earnex-Trade
6.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
6.85 × 184
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
Ava-Real 1-MT5
9.49 × 162
AdmiralsGroup-Live
10.00 × 1
12 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.05.14 17:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 294 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.28 09:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 188 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.30 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.03 18:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.29 10:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.12 06:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.11 14:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.01 07:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.25 17:32
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2024.07.25 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.07.25 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MixAUC
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
10K
USD
62
98%
774
84%
95%
1.23
0.39
USD
4%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.