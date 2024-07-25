- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
774
Kârla kapanan işlemler:
652 (84.23%)
Zararla kapanan işlemler:
122 (15.76%)
En iyi işlem:
82.53 USD
En kötü işlem:
-104.51 USD
Brüt kâr:
1 614.14 USD (127 310 pips)
Brüt zarar:
-1 311.10 USD (80 104 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (51.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
112.62 USD (9)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
94.77%
Maks. mevduat yükü:
15.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
384 (49.61%)
Satış işlemleri:
390 (50.39%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
2.48 USD
Ortalama zarar:
-10.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-417.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-417.68 USD (8)
Aylık büyüme:
0.70%
Yıllık tahmin:
8.69%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
247.60 USD
Maksimum:
419.74 USD (4.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.14% (420.41 USD)
Varlığa göre:
4.09% (415.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|428
|AUDCAD
|346
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|123
|AUDCAD
|181
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|30K
|AUDCAD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +82.53 USD
En kötü işlem: -105 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +51.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -417.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.09 × 280
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 165
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
Tickmill-Live
|5.13 × 71
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
Earnex-Trade
|6.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.85 × 184
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 113
|
ExclusiveMarkets-Live
|9.29 × 45
|
Ava-Real 1-MT5
|9.49 × 162
|
AdmiralsGroup-Live
|10.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
62
98%
774
84%
95%
1.23
0.39
USD
USD
4%
1:30