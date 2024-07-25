SegnaliSezioni
Nguyen Quoc Viet

MixAUC

Nguyen Quoc Viet
0 recensioni
Affidabilità
62 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 3%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
774
Profit Trade:
652 (84.23%)
Loss Trade:
122 (15.76%)
Best Trade:
82.53 USD
Worst Trade:
-104.51 USD
Profitto lordo:
1 614.14 USD (127 310 pips)
Perdita lorda:
-1 311.10 USD (80 104 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (51.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
112.62 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
94.77%
Massimo carico di deposito:
15.05%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
384 (49.61%)
Short Trade:
390 (50.39%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
2.48 USD
Perdita media:
-10.75 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-417.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-417.68 USD (8)
Crescita mensile:
0.71%
Previsione annuale:
8.69%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
247.60 USD
Massimale:
419.74 USD (4.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.14% (420.41 USD)
Per equità:
4.09% (415.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 428
AUDCAD 346
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 123
AUDCAD 181
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 30K
AUDCAD 17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +82.53 USD
Worst Trade: -105 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +51.18 USD
Massima perdita consecutiva: -417.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
RoboForex-ECN
2.23 × 165
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
Earnex-Trade
6.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
6.85 × 184
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
Ava-Real 1-MT5
9.49 × 162
AdmiralsGroup-Live
10.00 × 1
12 più
2025.05.14 17:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 294 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.28 09:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 188 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.30 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.03 18:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.29 10:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.12 06:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.11 14:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.01 07:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.25 17:32
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2024.07.25 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.07.25 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MixAUC
30USD al mese
3%
0
0
USD
10K
USD
62
98%
774
84%
95%
1.23
0.39
USD
4%
1:30
