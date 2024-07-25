- Crescita
Trade:
774
Profit Trade:
652 (84.23%)
Loss Trade:
122 (15.76%)
Best Trade:
82.53 USD
Worst Trade:
-104.51 USD
Profitto lordo:
1 614.14 USD (127 310 pips)
Perdita lorda:
-1 311.10 USD (80 104 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (51.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
112.62 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
94.77%
Massimo carico di deposito:
15.05%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
384 (49.61%)
Short Trade:
390 (50.39%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
2.48 USD
Perdita media:
-10.75 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-417.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-417.68 USD (8)
Crescita mensile:
0.71%
Previsione annuale:
8.69%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
247.60 USD
Massimale:
419.74 USD (4.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.14% (420.41 USD)
Per equità:
4.09% (415.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|428
|AUDCAD
|346
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|123
|AUDCAD
|181
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|30K
|AUDCAD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +82.53 USD
Worst Trade: -105 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +51.18 USD
Massima perdita consecutiva: -417.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.09 × 280
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 165
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
Tickmill-Live
|5.13 × 71
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
Earnex-Trade
|6.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.85 × 184
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 113
|
ExclusiveMarkets-Live
|9.29 × 45
|
Ava-Real 1-MT5
|9.49 × 162
|
AdmiralsGroup-Live
|10.00 × 1
12 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
62
98%
774
84%
95%
1.23
0.39
USD
USD
4%
1:30