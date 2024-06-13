SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Minh Tien Bui
Minh Tien Bui

Minh Tien Bui

Minh Tien Bui
0 inceleme
Güvenilirlik
75 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 16%
ICMarketsInternational-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 832
Kârla kapanan işlemler:
5 176 (88.75%)
Zararla kapanan işlemler:
656 (11.25%)
En iyi işlem:
249.15 USD
En kötü işlem:
-948.71 USD
Brüt kâr:
41 154.30 USD (70 126 957 pips)
Brüt zarar:
-39 306.27 USD (8 729 590 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
224 (499.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 011.84 USD (83)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
95.76%
Maks. mevduat yükü:
63.08%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
79
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.11
Alış işlemleri:
2 216 (38.00%)
Satış işlemleri:
3 616 (62.00%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
7.95 USD
Ortalama zarar:
-59.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-13 426.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 426.12 USD (34)
Aylık büyüme:
3.37%
Yıllık tahmin:
41.61%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12 961.38 USD
Maksimum:
16 780.03 USD (433.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.75% (16 598.44 USD)
Varlığa göre:
45.09% (4 295.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUJPY 779
US500 575
XAUUSD 559
NVDA.NAS 322
XAUAUD 289
BTCUSD 249
UK100 239
XPDUSD 238
XPTUSD 227
CHFJPY 219
XTIUSD 184
GBPUSD 172
USTEC 164
ETHUSD 123
XRPUSD 122
EURAUD 119
NZDCHF 114
USDCHF 83
SA40 79
SOLUSD 76
AUDCAD 72
EURNOK 61
WTI_G5 61
USDCNH 60
DE40 46
GBPCHF 35
HOOD.NAS 30
LTCUSD 29
NOKSEK 28
XAUEUR 27
XLMUSD 26
CHINA50 24
XBRUSD 21
UNIUSD 21
USDSGD 21
BNBUSD 19
XAGUSD 15
US2000 14
US30 13
GOOG.NAS 13
GBPCAD 12
DOTUSD 12
BTA.LSE 11
XAGEUR 10
DOGUSD 10
W.NYSE 10
GME.NYSE 9
USDTHB 9
EURGBP 8
XTZUSD 8
DBK.ETR 7
BCHUSD 7
IT40 7
GBPSGD 7
GSK.LSE 6
AFRM.NAS 6
JP225 4
XAUCHF 4
LNKUSD 4
ASML.AMS 4
EURSGD 3
AXL.NYSE 3
RCKT.NAS 3
STOXX50 2
SWI20 2
GOLD.NYSE 2
AUDNZD 2
AVXUSD 2
OJ_K5 2
VRTX.NAS 2
AXON.NAS 2
BC8.ETR 2
NZDCAD 1
USDCZK 1
CADJPY 1
XAUGBP 1
Cocoa_H5 1
GBPNOK 1
EURCAD 1
USDMXN 1
USDCAD 1
UKGB_M5 1
PLTR.NAS 1
KER.PAR 1
CLNX.MAD 1
ES35 1
TGNA.NYSE 1
GBPSEK 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUJPY 1.2K
US500 -2.3K
XAUUSD 1.1K
NVDA.NAS 1.9K
XAUAUD 1.3K
BTCUSD 830
UK100 1.8K
XPDUSD 2.1K
XPTUSD -8.9K
CHFJPY 844
XTIUSD 1.3K
GBPUSD 99
USTEC 571
ETHUSD -21
XRPUSD 49
EURAUD -238
NZDCHF 39
USDCHF 2.1K
SA40 372
SOLUSD 1.5K
AUDCAD 1.1K
EURNOK 290
WTI_G5 -4K
USDCNH 336
DE40 -1K
GBPCHF 291
HOOD.NAS 19
LTCUSD 28
NOKSEK -524
XAUEUR 3
XLMUSD -260
CHINA50 202
XBRUSD 28
UNIUSD 26
USDSGD -366
BNBUSD -21
XAGUSD -20
US2000 416
US30 67
GOOG.NAS 25
GBPCAD 10
DOTUSD 451
BTA.LSE 64
XAGEUR 84
DOGUSD -3
W.NYSE -21
GME.NYSE 102
USDTHB 33
EURGBP 11
XTZUSD 1
DBK.ETR 78
BCHUSD 21
IT40 30
GBPSGD 5
GSK.LSE 5
AFRM.NAS 5
JP225 3
XAUCHF 5
LNKUSD -3
ASML.AMS 13
EURSGD 5
AXL.NYSE -8
RCKT.NAS 1
STOXX50 3
SWI20 4
GOLD.NYSE -3
AUDNZD 2
AVXUSD 0
OJ_K5 77
VRTX.NAS -1
AXON.NAS 0
BC8.ETR 1
NZDCAD 1
USDCZK 6
CADJPY -1
XAUGBP 27
Cocoa_H5 2
GBPNOK 3
EURCAD 0
USDMXN 0
USDCAD 2
UKGB_M5 1
PLTR.NAS 0
KER.PAR 0
CLNX.MAD 0
ES35 -5
TGNA.NYSE 0
GBPSEK 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUJPY 145K
US500 12K
XAUUSD 60K
NVDA.NAS 16K
XAUAUD 95K
BTCUSD 4.8M
UK100 146K
XPDUSD -41K
XPTUSD -83K
CHFJPY 16K
XTIUSD 916
GBPUSD 7K
USTEC 179K
ETHUSD 20K
XRPUSD 15K
EURAUD -12K
NZDCHF 1.3K
USDCHF 4.4K
SA40 577K
SOLUSD 1.2M
AUDCAD 3.4K
EURNOK 18K
WTI_G5 -2.1K
USDCNH 359
DE40 -126K
GBPCHF 3.9K
HOOD.NAS 36K
LTCUSD 2.7K
NOKSEK 1.6K
XAUEUR 2.2K
XLMUSD -26K
CHINA50 159K
XBRUSD 53
UNIUSD 3.8K
USDSGD -1K
BNBUSD -111K
XAGUSD -240
US2000 16K
US30 44K
GOOG.NAS 660
GBPCAD 763
DOTUSD 5.1K
BTA.LSE 2.8K
XAGEUR 553
DOGUSD -4.7K
W.NYSE -15K
GME.NYSE 13K
USDTHB 29K
EURGBP -239
XTZUSD 2.7K
DBK.ETR 20K
BCHUSD 1.1K
IT40 28K
GBPSGD 275
GSK.LSE 3K
AFRM.NAS 4.9K
JP225 42K
XAUCHF 477
LNKUSD -1.2K
ASML.AMS 170K
EURSGD 386
AXL.NYSE -669
RCKT.NAS 248
STOXX50 700
SWI20 339
GOLD.NYSE 29
AUDNZD 108
AVXUSD 2.3K
OJ_K5 384
VRTX.NAS -439
AXON.NAS 374
BC8.ETR 6.9K
NZDCAD 15
USDCZK 643
CADJPY -214
XAUGBP 161
Cocoa_H5 2
GBPNOK 414
EURCAD 43
USDMXN 876
USDCAD 158
UKGB_M5 0
PLTR.NAS 789
KER.PAR 150
CLNX.MAD 2K
ES35 -4.1K
TGNA.NYSE -1.4K
GBPSEK 95
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +249.15 USD
En kötü işlem: -949 USD
Maksimum ardışık kazanç: 83
Maksimum ardışık kayıp: 34
Maksimum ardışık kâr: +499.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -13 426.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsInternational-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.16 × 64
ICMarketsSC-MT5-2
1.27 × 188
Tickmill-Live
14.67 × 1094
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
I started trading since 2010 , as an experience trader i promise to make every one stable income and safety for your account with my unique strategies. Thank you!
İnceleme yok
2025.09.26 20:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.01 14:06
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 18:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 07:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 19:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 12:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 00:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 15:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 02:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 02:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.16 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol