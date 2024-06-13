- Büyüme
İşlemler:
5 832
Kârla kapanan işlemler:
5 176 (88.75%)
Zararla kapanan işlemler:
656 (11.25%)
En iyi işlem:
249.15 USD
En kötü işlem:
-948.71 USD
Brüt kâr:
41 154.30 USD (70 126 957 pips)
Brüt zarar:
-39 306.27 USD (8 729 590 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
224 (499.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 011.84 USD (83)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
95.76%
Maks. mevduat yükü:
63.08%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
79
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.11
Alış işlemleri:
2 216 (38.00%)
Satış işlemleri:
3 616 (62.00%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
7.95 USD
Ortalama zarar:
-59.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-13 426.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 426.12 USD (34)
Aylık büyüme:
3.37%
Yıllık tahmin:
41.61%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12 961.38 USD
Maksimum:
16 780.03 USD (433.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.75% (16 598.44 USD)
Varlığa göre:
45.09% (4 295.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUJPY
|779
|US500
|575
|XAUUSD
|559
|NVDA.NAS
|322
|XAUAUD
|289
|BTCUSD
|249
|UK100
|239
|XPDUSD
|238
|XPTUSD
|227
|CHFJPY
|219
|XTIUSD
|184
|GBPUSD
|172
|USTEC
|164
|ETHUSD
|123
|XRPUSD
|122
|EURAUD
|119
|NZDCHF
|114
|USDCHF
|83
|SA40
|79
|SOLUSD
|76
|AUDCAD
|72
|EURNOK
|61
|WTI_G5
|61
|USDCNH
|60
|DE40
|46
|GBPCHF
|35
|HOOD.NAS
|30
|LTCUSD
|29
|NOKSEK
|28
|XAUEUR
|27
|XLMUSD
|26
|CHINA50
|24
|XBRUSD
|21
|UNIUSD
|21
|USDSGD
|21
|BNBUSD
|19
|XAGUSD
|15
|US2000
|14
|US30
|13
|GOOG.NAS
|13
|GBPCAD
|12
|DOTUSD
|12
|BTA.LSE
|11
|XAGEUR
|10
|DOGUSD
|10
|W.NYSE
|10
|GME.NYSE
|9
|USDTHB
|9
|EURGBP
|8
|XTZUSD
|8
|DBK.ETR
|7
|BCHUSD
|7
|IT40
|7
|GBPSGD
|7
|GSK.LSE
|6
|AFRM.NAS
|6
|JP225
|4
|XAUCHF
|4
|LNKUSD
|4
|ASML.AMS
|4
|EURSGD
|3
|AXL.NYSE
|3
|RCKT.NAS
|3
|STOXX50
|2
|SWI20
|2
|GOLD.NYSE
|2
|AUDNZD
|2
|AVXUSD
|2
|OJ_K5
|2
|VRTX.NAS
|2
|AXON.NAS
|2
|BC8.ETR
|2
|NZDCAD
|1
|USDCZK
|1
|CADJPY
|1
|XAUGBP
|1
|Cocoa_H5
|1
|GBPNOK
|1
|EURCAD
|1
|USDMXN
|1
|USDCAD
|1
|UKGB_M5
|1
|PLTR.NAS
|1
|KER.PAR
|1
|CLNX.MAD
|1
|ES35
|1
|TGNA.NYSE
|1
|GBPSEK
|1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUJPY
|1.2K
|US500
|-2.3K
|XAUUSD
|1.1K
|NVDA.NAS
|1.9K
|XAUAUD
|1.3K
|BTCUSD
|830
|UK100
|1.8K
|XPDUSD
|2.1K
|XPTUSD
|-8.9K
|CHFJPY
|844
|XTIUSD
|1.3K
|GBPUSD
|99
|USTEC
|571
|ETHUSD
|-21
|XRPUSD
|49
|EURAUD
|-238
|NZDCHF
|39
|USDCHF
|2.1K
|SA40
|372
|SOLUSD
|1.5K
|AUDCAD
|1.1K
|EURNOK
|290
|WTI_G5
|-4K
|USDCNH
|336
|DE40
|-1K
|GBPCHF
|291
|HOOD.NAS
|19
|LTCUSD
|28
|NOKSEK
|-524
|XAUEUR
|3
|XLMUSD
|-260
|CHINA50
|202
|XBRUSD
|28
|UNIUSD
|26
|USDSGD
|-366
|BNBUSD
|-21
|XAGUSD
|-20
|US2000
|416
|US30
|67
|GOOG.NAS
|25
|GBPCAD
|10
|DOTUSD
|451
|BTA.LSE
|64
|XAGEUR
|84
|DOGUSD
|-3
|W.NYSE
|-21
|GME.NYSE
|102
|USDTHB
|33
|EURGBP
|11
|XTZUSD
|1
|DBK.ETR
|78
|BCHUSD
|21
|IT40
|30
|GBPSGD
|5
|GSK.LSE
|5
|AFRM.NAS
|5
|JP225
|3
|XAUCHF
|5
|LNKUSD
|-3
|ASML.AMS
|13
|EURSGD
|5
|AXL.NYSE
|-8
|RCKT.NAS
|1
|STOXX50
|3
|SWI20
|4
|GOLD.NYSE
|-3
|AUDNZD
|2
|AVXUSD
|0
|OJ_K5
|77
|VRTX.NAS
|-1
|AXON.NAS
|0
|BC8.ETR
|1
|NZDCAD
|1
|USDCZK
|6
|CADJPY
|-1
|XAUGBP
|27
|Cocoa_H5
|2
|GBPNOK
|3
|EURCAD
|0
|USDMXN
|0
|USDCAD
|2
|UKGB_M5
|1
|PLTR.NAS
|0
|KER.PAR
|0
|CLNX.MAD
|0
|ES35
|-5
|TGNA.NYSE
|0
|GBPSEK
|0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUJPY
|145K
|US500
|12K
|XAUUSD
|60K
|NVDA.NAS
|16K
|XAUAUD
|95K
|BTCUSD
|4.8M
|UK100
|146K
|XPDUSD
|-41K
|XPTUSD
|-83K
|CHFJPY
|16K
|XTIUSD
|916
|GBPUSD
|7K
|USTEC
|179K
|ETHUSD
|20K
|XRPUSD
|15K
|EURAUD
|-12K
|NZDCHF
|1.3K
|USDCHF
|4.4K
|SA40
|577K
|SOLUSD
|1.2M
|AUDCAD
|3.4K
|EURNOK
|18K
|WTI_G5
|-2.1K
|USDCNH
|359
|DE40
|-126K
|GBPCHF
|3.9K
|HOOD.NAS
|36K
|LTCUSD
|2.7K
|NOKSEK
|1.6K
|XAUEUR
|2.2K
|XLMUSD
|-26K
|CHINA50
|159K
|XBRUSD
|53
|UNIUSD
|3.8K
|USDSGD
|-1K
|BNBUSD
|-111K
|XAGUSD
|-240
|US2000
|16K
|US30
|44K
|GOOG.NAS
|660
|GBPCAD
|763
|DOTUSD
|5.1K
|BTA.LSE
|2.8K
|XAGEUR
|553
|DOGUSD
|-4.7K
|W.NYSE
|-15K
|GME.NYSE
|13K
|USDTHB
|29K
|EURGBP
|-239
|XTZUSD
|2.7K
|DBK.ETR
|20K
|BCHUSD
|1.1K
|IT40
|28K
|GBPSGD
|275
|GSK.LSE
|3K
|AFRM.NAS
|4.9K
|JP225
|42K
|XAUCHF
|477
|LNKUSD
|-1.2K
|ASML.AMS
|170K
|EURSGD
|386
|AXL.NYSE
|-669
|RCKT.NAS
|248
|STOXX50
|700
|SWI20
|339
|GOLD.NYSE
|29
|AUDNZD
|108
|AVXUSD
|2.3K
|OJ_K5
|384
|VRTX.NAS
|-439
|AXON.NAS
|374
|BC8.ETR
|6.9K
|NZDCAD
|15
|USDCZK
|643
|CADJPY
|-214
|XAUGBP
|161
|Cocoa_H5
|2
|GBPNOK
|414
|EURCAD
|43
|USDMXN
|876
|USDCAD
|158
|UKGB_M5
|0
|PLTR.NAS
|789
|KER.PAR
|150
|CLNX.MAD
|2K
|ES35
|-4.1K
|TGNA.NYSE
|-1.4K
|GBPSEK
|95
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +249.15 USD
En kötü işlem: -949 USD
Maksimum ardışık kazanç: 83
Maksimum ardışık kayıp: 34
Maksimum ardışık kâr: +499.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -13 426.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsInternational-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
I started trading since 2010 , as an experience trader i promise to make every one stable income and safety for your account with my unique strategies. Thank you!
