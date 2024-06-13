SignauxSections
0 avis
Fiabilité
75 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2024 15%
ICMarketsInternational-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 822
Bénéfice trades:
5 166 (88.73%)
Perte trades:
656 (11.27%)
Meilleure transaction:
249.15 USD
Pire transaction:
-948.71 USD
Bénéfice brut:
41 136.62 USD (70 124 255 pips)
Perte brute:
-39 305.21 USD (8 729 590 pips)
Gains consécutifs maximales:
224 (499.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 011.84 USD (83)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
95.76%
Charge de dépôt maximale:
63.08%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
81
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.11
Longs trades:
2 206 (37.89%)
Courts trades:
3 616 (62.11%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.31 USD
Bénéfice moyen:
7.96 USD
Perte moyenne:
-59.92 USD
Pertes consécutives maximales:
34 (-13 426.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-13 426.12 USD (34)
Croissance mensuelle:
3.28%
Prévision annuelle:
40.15%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12 961.38 USD
Maximal:
16 780.03 USD (433.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.75% (16 598.44 USD)
Par fonds propres:
45.09% (4 295.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUJPY 769
US500 575
XAUUSD 559
NVDA.NAS 322
XAUAUD 289
BTCUSD 249
UK100 239
XPDUSD 238
XPTUSD 227
CHFJPY 219
XTIUSD 184
GBPUSD 172
USTEC 164
ETHUSD 123
XRPUSD 122
EURAUD 119
NZDCHF 114
USDCHF 83
SA40 79
SOLUSD 76
AUDCAD 72
EURNOK 61
WTI_G5 61
USDCNH 60
DE40 46
GBPCHF 35
HOOD.NAS 30
LTCUSD 29
NOKSEK 28
XAUEUR 27
XLMUSD 26
CHINA50 24
XBRUSD 21
UNIUSD 21
USDSGD 21
BNBUSD 19
XAGUSD 15
US2000 14
US30 13
GOOG.NAS 13
GBPCAD 12
DOTUSD 12
BTA.LSE 11
XAGEUR 10
DOGUSD 10
W.NYSE 10
GME.NYSE 9
USDTHB 9
EURGBP 8
XTZUSD 8
DBK.ETR 7
BCHUSD 7
IT40 7
GBPSGD 7
GSK.LSE 6
AFRM.NAS 6
JP225 4
XAUCHF 4
LNKUSD 4
ASML.AMS 4
EURSGD 3
AXL.NYSE 3
RCKT.NAS 3
STOXX50 2
SWI20 2
GOLD.NYSE 2
AUDNZD 2
AVXUSD 2
OJ_K5 2
VRTX.NAS 2
AXON.NAS 2
BC8.ETR 2
NZDCAD 1
USDCZK 1
CADJPY 1
XAUGBP 1
Cocoa_H5 1
GBPNOK 1
EURCAD 1
USDMXN 1
USDCAD 1
UKGB_M5 1
PLTR.NAS 1
KER.PAR 1
CLNX.MAD 1
ES35 1
TGNA.NYSE 1
GBPSEK 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUJPY 1.2K
US500 -2.3K
XAUUSD 1.1K
NVDA.NAS 1.9K
XAUAUD 1.3K
BTCUSD 830
UK100 1.8K
XPDUSD 2.1K
XPTUSD -8.9K
CHFJPY 844
XTIUSD 1.3K
GBPUSD 99
USTEC 571
ETHUSD -21
XRPUSD 49
EURAUD -238
NZDCHF 39
USDCHF 2.1K
SA40 372
SOLUSD 1.5K
AUDCAD 1.1K
EURNOK 290
WTI_G5 -4K
USDCNH 336
DE40 -1K
GBPCHF 291
HOOD.NAS 19
LTCUSD 28
NOKSEK -524
XAUEUR 3
XLMUSD -260
CHINA50 202
XBRUSD 28
UNIUSD 26
USDSGD -366
BNBUSD -21
XAGUSD -20
US2000 416
US30 67
GOOG.NAS 25
GBPCAD 10
DOTUSD 451
BTA.LSE 64
XAGEUR 84
DOGUSD -3
W.NYSE -21
GME.NYSE 102
USDTHB 33
EURGBP 11
XTZUSD 1
DBK.ETR 78
BCHUSD 21
IT40 30
GBPSGD 5
GSK.LSE 5
AFRM.NAS 5
JP225 3
XAUCHF 5
LNKUSD -3
ASML.AMS 13
EURSGD 5
AXL.NYSE -8
RCKT.NAS 1
STOXX50 3
SWI20 4
GOLD.NYSE -3
AUDNZD 2
AVXUSD 0
OJ_K5 77
VRTX.NAS -1
AXON.NAS 0
BC8.ETR 1
NZDCAD 1
USDCZK 6
CADJPY -1
XAUGBP 27
Cocoa_H5 2
GBPNOK 3
EURCAD 0
USDMXN 0
USDCAD 2
UKGB_M5 1
PLTR.NAS 0
KER.PAR 0
CLNX.MAD 0
ES35 -5
TGNA.NYSE 0
GBPSEK 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUJPY 142K
US500 12K
XAUUSD 60K
NVDA.NAS 16K
XAUAUD 95K
BTCUSD 4.8M
UK100 146K
XPDUSD -41K
XPTUSD -83K
CHFJPY 16K
XTIUSD 916
GBPUSD 7K
USTEC 179K
ETHUSD 20K
XRPUSD 15K
EURAUD -12K
NZDCHF 1.3K
USDCHF 4.4K
SA40 577K
SOLUSD 1.2M
AUDCAD 3.4K
EURNOK 18K
WTI_G5 -2.1K
USDCNH 359
DE40 -126K
GBPCHF 3.9K
HOOD.NAS 36K
LTCUSD 2.7K
NOKSEK 1.6K
XAUEUR 2.2K
XLMUSD -26K
CHINA50 159K
XBRUSD 53
UNIUSD 3.8K
USDSGD -1K
BNBUSD -111K
XAGUSD -240
US2000 16K
US30 44K
GOOG.NAS 660
GBPCAD 763
DOTUSD 5.1K
BTA.LSE 2.8K
XAGEUR 553
DOGUSD -4.7K
W.NYSE -15K
GME.NYSE 13K
USDTHB 29K
EURGBP -239
XTZUSD 2.7K
DBK.ETR 20K
BCHUSD 1.1K
IT40 28K
GBPSGD 275
GSK.LSE 3K
AFRM.NAS 4.9K
JP225 42K
XAUCHF 477
LNKUSD -1.2K
ASML.AMS 170K
EURSGD 386
AXL.NYSE -669
RCKT.NAS 248
STOXX50 700
SWI20 339
GOLD.NYSE 29
AUDNZD 108
AVXUSD 2.3K
OJ_K5 384
VRTX.NAS -439
AXON.NAS 374
BC8.ETR 6.9K
NZDCAD 15
USDCZK 643
CADJPY -214
XAUGBP 161
Cocoa_H5 2
GBPNOK 414
EURCAD 43
USDMXN 876
USDCAD 158
UKGB_M5 0
PLTR.NAS 789
KER.PAR 150
CLNX.MAD 2K
ES35 -4.1K
TGNA.NYSE -1.4K
GBPSEK 95
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +249.15 USD
Pire transaction: -949 USD
Gains consécutifs maximales: 83
Pertes consécutives maximales: 34
Bénéfice consécutif maximal: +499.87 USD
Perte consécutive maximale: -13 426.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsInternational-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.16 × 64
ICMarketsSC-MT5-2
1.27 × 188
Tickmill-Live
14.67 × 1094
I started trading since 2010 , as an experience trader i promise to make every one stable income and safety for your account with my unique strategies. Thank you!
Aucun avis
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.01 14:06
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 18:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 07:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 19:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 12:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 00:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 15:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 02:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 02:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.16 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 12:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 11:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 10:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.