Sumathin Supsom

Shine

Sumathin Supsom
0 inceleme
Güvenilirlik
71 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 50%
XMGlobal-MT5 10
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
650
Kârla kapanan işlemler:
650 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
10.32 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1 286.71 USD (61 406 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD (6 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
650 (1 286.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 286.71 USD (650)
Sharpe oranı:
0.96
Alım-satım etkinliği:
99.69%
Maks. mevduat yükü:
7.18%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
650 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.98 USD
Ortalama kâr:
1.98 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.34%
Yıllık tahmin:
4.32%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
62.55% (2 263.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
OILCash 650
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
OILCash 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
OILCash 61K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.32 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 650
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1 286.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.06.20 00:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 23:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.06 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 12:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 04:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 02:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 17:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 16:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 17:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 19:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 09:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.19 11:32
No swaps are charged on the signal account
2024.09.11 18:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.11 16:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.11 09:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Shine
Ayda 30 USD
50%
0
0
USD
4.1K
USD
71
98%
650
100%
100%
n/a
1.98
USD
63%
1:100
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.