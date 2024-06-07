SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Quantum Queen
Bogdan Ion Puscasu

Quantum Queen

Bogdan Ion Puscasu
0 inceleme
Güvenilirlik
74 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 745%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
766
Kârla kapanan işlemler:
590 (77.02%)
Zararla kapanan işlemler:
176 (22.98%)
En iyi işlem:
204.08 USD
En kötü işlem:
-63.76 USD
Brüt kâr:
3 464.72 USD (119 848 pips)
Brüt zarar:
-1 129.53 USD (39 494 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (146.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
274.25 USD (6)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
6.32%
Maks. mevduat yükü:
94.02%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
16.67
Alış işlemleri:
611 (79.77%)
Satış işlemleri:
155 (20.23%)
Kâr faktörü:
3.07
Beklenen getiri:
3.05 USD
Ortalama kâr:
5.87 USD
Ortalama zarar:
-6.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-139.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-139.54 USD (7)
Aylık büyüme:
23.71%
Yıllık tahmin:
287.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
140.10 USD (10.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.16% (140.92 USD)
Varlığa göre:
36.44% (381.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 766
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 80K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +204.08 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +146.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -139.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5707
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.26 20:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 01:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 20:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 10:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.08.29 06:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 06:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 05:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.29 05:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.14 00:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 05:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 03:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 01:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.22 21:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 16:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 23:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.01 21:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Quantum Queen
Ayda 999 USD
745%
0
0
USD
682
USD
74
100%
766
77%
6%
3.06
3.05
USD
36%
1:500
Kopyala

