- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
766
Kârla kapanan işlemler:
590 (77.02%)
Zararla kapanan işlemler:
176 (22.98%)
En iyi işlem:
204.08 USD
En kötü işlem:
-63.76 USD
Brüt kâr:
3 464.72 USD (119 848 pips)
Brüt zarar:
-1 129.53 USD (39 494 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (146.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
274.25 USD (6)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
6.32%
Maks. mevduat yükü:
94.02%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
16.67
Alış işlemleri:
611 (79.77%)
Satış işlemleri:
155 (20.23%)
Kâr faktörü:
3.07
Beklenen getiri:
3.05 USD
Ortalama kâr:
5.87 USD
Ortalama zarar:
-6.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-139.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-139.54 USD (7)
Aylık büyüme:
23.71%
Yıllık tahmin:
287.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
140.10 USD (10.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.16% (140.92 USD)
Varlığa göre:
36.44% (381.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|766
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|80K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +204.08 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +146.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -139.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5707
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
745%
0
0
USD
USD
682
USD
USD
74
100%
766
77%
6%
3.06
3.05
USD
USD
36%
1:500