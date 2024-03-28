SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SMXLL Hantec Gas Station
Jetsada Phongwasin

SMXLL Hantec Gas Station

Jetsada Phongwasin
0 inceleme
Güvenilirlik
79 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 49%
HantecMarkets-MT5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
216
Kârla kapanan işlemler:
216 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
14.37 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
570.96 USD (38 539 pips)
Brüt zarar:
-10.08 USD
Maksimum ardışık kazanç:
216 (570.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
570.96 USD (216)
Sharpe oranı:
1.20
Alım-satım etkinliği:
98.43%
Maks. mevduat yükü:
6.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
18 gün
Düzelme faktörü:
1001.57
Alış işlemleri:
216 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
56.64
Beklenen getiri:
2.64 USD
Ortalama kâr:
2.64 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.31%
Yıllık tahmin:
3.82%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
0.56 USD (0.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.01% (0.15 USD)
Varlığa göre:
48.63% (593.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USOIL+ 214
TSLA.OQ 1
VIX 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USOIL+ 564
TSLA.OQ 0
VIX 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USOIL+ 38K
TSLA.OQ 272
VIX 34
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.37 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 216
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +570.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Capital needed 5000$ (Deposit 1,000$ then copy, 4000$ deposit in Saving account for interest, transfer to Trading account if needed)

USOIL Zone 45-85

Like you own Gas Station, come join us!


Copy this strategy on Pelican, Hantec Social, Axi Copy Trading
search : SMXLL MA Grid

İnceleme yok
2025.09.23 10:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.06 11:12
No swaps are charged
2025.09.06 11:12
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 10:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 16:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.29 18:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 13:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 22:51
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.06.09 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.08 12:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.04 16:52
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 01:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 15:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 13:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 01:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SMXLL Hantec Gas Station
Ayda 30 USD
49%
0
0
USD
2.8K
USD
79
74%
216
100%
98%
56.64
2.64
USD
49%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.