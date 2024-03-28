- Büyüme
İşlemler:
216
Kârla kapanan işlemler:
216 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
14.37 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
570.96 USD (38 539 pips)
Brüt zarar:
-10.08 USD
Maksimum ardışık kazanç:
216 (570.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
570.96 USD (216)
Sharpe oranı:
1.20
Alım-satım etkinliği:
98.43%
Maks. mevduat yükü:
6.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
18 gün
Düzelme faktörü:
1001.57
Alış işlemleri:
216 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
56.64
Beklenen getiri:
2.64 USD
Ortalama kâr:
2.64 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.31%
Yıllık tahmin:
3.82%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
0.56 USD (0.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.01% (0.15 USD)
Varlığa göre:
48.63% (593.82 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USOIL+
|214
|TSLA.OQ
|1
|VIX
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USOIL+
|564
|TSLA.OQ
|0
|VIX
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USOIL+
|38K
|TSLA.OQ
|272
|VIX
|34
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.37 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 216
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +570.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Capital needed 5000$ (Deposit 1,000$ then copy, 4000$ deposit in Saving account for interest, transfer to Trading account if needed)
USOIL Zone 45-85
Like you own Gas Station, come join us!
Copy this strategy on Pelican, Hantec Social, Axi Copy Trading
search : SMXLL MA Grid
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
49%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
79
74%
216
100%
98%
56.64
2.64
USD
USD
49%
1:500