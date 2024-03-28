SegnaliSezioni
Jetsada Phongwasin

SMXLL Hantec Gas Station

Jetsada Phongwasin
0 recensioni
Affidabilità
79 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 49%
HantecMarkets-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
216
Profit Trade:
216 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
14.37 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
570.96 USD (38 539 pips)
Perdita lorda:
-10.08 USD
Vincite massime consecutive:
216 (570.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
570.96 USD (216)
Indice di Sharpe:
1.20
Attività di trading:
98.43%
Massimo carico di deposito:
6.66%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
18 giorni
Fattore di recupero:
1001.57
Long Trade:
216 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
56.64
Profitto previsto:
2.64 USD
Profitto medio:
2.64 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.31%
Previsione annuale:
3.82%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
0.56 USD (0.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.01% (0.15 USD)
Per equità:
48.63% (593.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USOIL+ 214
TSLA.OQ 1
VIX 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USOIL+ 564
TSLA.OQ 0
VIX 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USOIL+ 38K
TSLA.OQ 272
VIX 34
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.37 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 216
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +570.96 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Capital needed 5000$ (Deposit 1,000$ then copy, 4000$ deposit in Saving account for interest, transfer to Trading account if needed)

USOIL Zone 45-85

Like you own Gas Station, come join us!


Copy this strategy on Pelican, Hantec Social, Axi Copy Trading
search : SMXLL MA Grid

Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.