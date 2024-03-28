- Crescita
Trade:
216
Profit Trade:
216 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
14.37 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
570.96 USD (38 539 pips)
Perdita lorda:
-10.08 USD
Vincite massime consecutive:
216 (570.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
570.96 USD (216)
Indice di Sharpe:
1.20
Attività di trading:
98.43%
Massimo carico di deposito:
6.66%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
18 giorni
Fattore di recupero:
1001.57
Long Trade:
216 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
56.64
Profitto previsto:
2.64 USD
Profitto medio:
2.64 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.31%
Previsione annuale:
3.82%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
0.56 USD (0.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.01% (0.15 USD)
Per equità:
48.63% (593.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USOIL+
|214
|TSLA.OQ
|1
|VIX
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USOIL+
|564
|TSLA.OQ
|0
|VIX
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USOIL+
|38K
|TSLA.OQ
|272
|VIX
|34
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.37 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 216
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +570.96 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Capital needed 5000$ (Deposit 1,000$ then copy, 4000$ deposit in Saving account for interest, transfer to Trading account if needed)
USOIL Zone 45-85
Like you own Gas Station, come join us!
Copy this strategy on Pelican, Hantec Social, Axi Copy Trading
search : SMXLL MA Grid
Non ci sono recensioni
