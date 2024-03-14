SinyallerBölümler
Johnny Torbey

Index Trading Var 4

0 inceleme
Güvenilirlik
234 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 179%
FxPro-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 939
Kârla kapanan işlemler:
3 462 (70.09%)
Zararla kapanan işlemler:
1 477 (29.90%)
En iyi işlem:
1 999.13 USD
En kötü işlem:
-2 045.16 USD
Brüt kâr:
38 482.04 USD (17 611 122 pips)
Brüt zarar:
-25 847.79 USD (15 331 370 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
306 (3 663.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 663.40 USD (306)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
88.98%
Maks. mevduat yükü:
5.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.89
Alış işlemleri:
4 643 (94.01%)
Satış işlemleri:
296 (5.99%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
2.56 USD
Ortalama kâr:
11.12 USD
Ortalama zarar:
-17.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
122 (-1 125.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 354.00 USD (40)
Aylık büyüme:
-1.25%
Yıllık tahmin:
-15.62%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4 374.57 USD (24.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.48% (4 374.57 USD)
Varlığa göre:
53.78% (5 459.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
#USSPX500 963
#USNDAQ100 487
#Germany40 481
#UK100 463
#US30 337
#AUS200 240
#Euro50 228
EURGBP 223
#France40 195
USDJPY 190
ETHEREUM 150
GBPUSD 117
#Japan225 96
USDCHF 90
GOLD 82
#France120 70
GOLDgr 66
#Swiss20 65
#Germany30 62
#GerTech30 54
#UKmid250 43
#Spain35 42
XRP 26
EURJPY 24
CHFJPY 22
EURUSD 21
GBPCHF 19
AUDUSD 16
BITCOIN 16
USDCAD 15
EURCHF 9
#HongKong50 8
GBPJPY 7
SOLANA 4
POLKADOT 3
AUDCHF 1
AUDCAD 1
CADCHF 1
EURCAD 1
GBPCAD 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
#USSPX500 1.9K
#USNDAQ100 2.8K
#Germany40 1.5K
#UK100 -2.3K
#US30 1.8K
#AUS200 385
#Euro50 592
EURGBP -115
#France40 886
USDJPY 2.5K
ETHEREUM -259
GBPUSD 507
#Japan225 476
USDCHF -266
GOLD -758
#France120 228
GOLDgr -76
#Swiss20 9
#Germany30 262
#GerTech30 275
#UKmid250 96
#Spain35 -54
XRP 325
EURJPY 144
CHFJPY 168
EURUSD 343
GBPCHF -105
AUDUSD 823
BITCOIN 572
USDCAD 382
EURCHF -44
#HongKong50 -108
GBPJPY -29
SOLANA 157
POLKADOT -158
AUDCHF 5
AUDCAD -58
CADCHF 25
EURCAD 1
GBPCAD -225
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
#USSPX500 -398K
#USNDAQ100 205K
#Germany40 -1.9M
#UK100 35K
#US30 1.2M
#AUS200 271K
#Euro50 10K
EURGBP -6.2K
#France40 193K
USDJPY -41K
ETHEREUM 154K
GBPUSD 15K
#Japan225 466K
USDCHF -33K
GOLD 44K
#France120 71K
GOLDgr -9.9K
#Swiss20 81K
#Germany30 124K
#GerTech30 55K
#UKmid250 40K
#Spain35 53K
XRP 41K
EURJPY 10K
CHFJPY 12K
EURUSD 4.8K
GBPCHF -2.6K
AUDUSD 3.4K
BITCOIN 1.6M
USDCAD 8.3K
EURCHF -3.5K
#HongKong50 18K
GBPJPY -2.8K
SOLANA 50K
POLKADOT -607
AUDCHF 73
AUDCAD -545
CADCHF 339
EURCAD 76
GBPCAD -3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 999.13 USD
En kötü işlem: -2 045 USD
Maksimum ardışık kazanç: 306
Maksimum ardışık kayıp: 40
Maksimum ardışık kâr: +3 663.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 125.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 4
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 6
Axiory-Live
0.00 × 34
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 33
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 42
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 43
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
0.00 × 359
RoboForex-ECN
0.00 × 209
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
ICMarkets-MT5
0.05 × 64
FxPro-MT5 Live02
0.08 × 49
FxPro-MT5 Live03
0.13 × 145
FOREX.comCA-Live 532
0.16 × 169
XMTrading-MT5 3
0.31 × 193
GoMarkets-Live
0.31 × 51
Alpari-MT5
0.31 × 89
Coinexx-Live
0.37 × 86
Exness-MT5Real
0.42 × 60
İnceleme yok
2025.04.14 17:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 16:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 01:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 18:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 10:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 07:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 03:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 14:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 13:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.20 16:10
80% of growth achieved within 70 days. This comprises 4.94% of days out of 1417 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.20 13:59
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 03:22
80% of growth achieved within 68 days. This comprises 4.98% of days out of 1365 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.25 10:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.20 17:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.11 16:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 19:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Index Trading Var 4
Ayda 60 USD
179%
0
0
USD
12K
USD
234
99%
4 939
70%
89%
1.48
2.56
USD
54%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.