- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 939
Kârla kapanan işlemler:
3 462 (70.09%)
Zararla kapanan işlemler:
1 477 (29.90%)
En iyi işlem:
1 999.13 USD
En kötü işlem:
-2 045.16 USD
Brüt kâr:
38 482.04 USD (17 611 122 pips)
Brüt zarar:
-25 847.79 USD (15 331 370 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
306 (3 663.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 663.40 USD (306)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
88.98%
Maks. mevduat yükü:
5.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.89
Alış işlemleri:
4 643 (94.01%)
Satış işlemleri:
296 (5.99%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
2.56 USD
Ortalama kâr:
11.12 USD
Ortalama zarar:
-17.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
122 (-1 125.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 354.00 USD (40)
Aylık büyüme:
-1.25%
Yıllık tahmin:
-15.62%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4 374.57 USD (24.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.48% (4 374.57 USD)
Varlığa göre:
53.78% (5 459.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|#USSPX500
|963
|#USNDAQ100
|487
|#Germany40
|481
|#UK100
|463
|#US30
|337
|#AUS200
|240
|#Euro50
|228
|EURGBP
|223
|#France40
|195
|USDJPY
|190
|ETHEREUM
|150
|GBPUSD
|117
|#Japan225
|96
|USDCHF
|90
|GOLD
|82
|#France120
|70
|GOLDgr
|66
|#Swiss20
|65
|#Germany30
|62
|#GerTech30
|54
|#UKmid250
|43
|#Spain35
|42
|XRP
|26
|EURJPY
|24
|CHFJPY
|22
|EURUSD
|21
|GBPCHF
|19
|AUDUSD
|16
|BITCOIN
|16
|USDCAD
|15
|EURCHF
|9
|#HongKong50
|8
|GBPJPY
|7
|SOLANA
|4
|POLKADOT
|3
|AUDCHF
|1
|AUDCAD
|1
|CADCHF
|1
|EURCAD
|1
|GBPCAD
|1
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|#USSPX500
|1.9K
|#USNDAQ100
|2.8K
|#Germany40
|1.5K
|#UK100
|-2.3K
|#US30
|1.8K
|#AUS200
|385
|#Euro50
|592
|EURGBP
|-115
|#France40
|886
|USDJPY
|2.5K
|ETHEREUM
|-259
|GBPUSD
|507
|#Japan225
|476
|USDCHF
|-266
|GOLD
|-758
|#France120
|228
|GOLDgr
|-76
|#Swiss20
|9
|#Germany30
|262
|#GerTech30
|275
|#UKmid250
|96
|#Spain35
|-54
|XRP
|325
|EURJPY
|144
|CHFJPY
|168
|EURUSD
|343
|GBPCHF
|-105
|AUDUSD
|823
|BITCOIN
|572
|USDCAD
|382
|EURCHF
|-44
|#HongKong50
|-108
|GBPJPY
|-29
|SOLANA
|157
|POLKADOT
|-158
|AUDCHF
|5
|AUDCAD
|-58
|CADCHF
|25
|EURCAD
|1
|GBPCAD
|-225
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|#USSPX500
|-398K
|#USNDAQ100
|205K
|#Germany40
|-1.9M
|#UK100
|35K
|#US30
|1.2M
|#AUS200
|271K
|#Euro50
|10K
|EURGBP
|-6.2K
|#France40
|193K
|USDJPY
|-41K
|ETHEREUM
|154K
|GBPUSD
|15K
|#Japan225
|466K
|USDCHF
|-33K
|GOLD
|44K
|#France120
|71K
|GOLDgr
|-9.9K
|#Swiss20
|81K
|#Germany30
|124K
|#GerTech30
|55K
|#UKmid250
|40K
|#Spain35
|53K
|XRP
|41K
|EURJPY
|10K
|CHFJPY
|12K
|EURUSD
|4.8K
|GBPCHF
|-2.6K
|AUDUSD
|3.4K
|BITCOIN
|1.6M
|USDCAD
|8.3K
|EURCHF
|-3.5K
|#HongKong50
|18K
|GBPJPY
|-2.8K
|SOLANA
|50K
|POLKADOT
|-607
|AUDCHF
|73
|AUDCAD
|-545
|CADCHF
|339
|EURCAD
|76
|GBPCAD
|-3K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 999.13 USD
En kötü işlem: -2 045 USD
Maksimum ardışık kazanç: 306
Maksimum ardışık kayıp: 40
Maksimum ardışık kâr: +3 663.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 125.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
OctaFX-Real
|0.00 × 4
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 6
Axiory-Live
|0.00 × 34
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 33
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 2
FPMarkets-Live
|0.00 × 42
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 43
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
Exness-MT5Real8
|0.00 × 359
RoboForex-ECN
|0.00 × 209
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
ICMarkets-MT5
|0.05 × 64
FxPro-MT5 Live02
|0.08 × 49
FxPro-MT5 Live03
|0.13 × 145
FOREX.comCA-Live 532
|0.16 × 169
XMTrading-MT5 3
|0.31 × 193
GoMarkets-Live
|0.31 × 51
Alpari-MT5
|0.31 × 89
Coinexx-Live
|0.37 × 86
Exness-MT5Real
|0.42 × 60
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 60 USD
179%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
234
99%
4 939
70%
89%
1.48
2.56
USD
USD
54%
1:500