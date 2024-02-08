SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GC Investment
Teoh Guan Cheang

GC Investment

Teoh Guan Cheang
0 inceleme
88 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -53%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
163
Kârla kapanan işlemler:
115 (70.55%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (29.45%)
En iyi işlem:
44.21 USD
En kötü işlem:
-73.88 USD
Brüt kâr:
497.69 USD (39 104 pips)
Brüt zarar:
-458.46 USD (39 856 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (97.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
140.36 USD (23)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
65.07%
Maks. mevduat yükü:
122.70%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
0.10
Alış işlemleri:
129 (79.14%)
Satış işlemleri:
34 (20.86%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
4.33 USD
Ortalama zarar:
-9.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-38.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-287.10 USD (6)
Aylık büyüme:
14.21%
Yıllık tahmin:
172.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.11 USD
Maksimum:
383.74 USD (77.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.52% (383.80 USD)
Varlığa göre:
84.29% (67.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 85
GBPCHF 25
GBPUSD 14
XAUUSD 14
GBPAUD 9
GBPJPY 8
USDJPY 7
USDSGD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF -242
GBPCHF 153
GBPUSD 32
XAUUSD 24
GBPAUD 32
GBPJPY 26
USDJPY 13
USDSGD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF -25K
GBPCHF 11K
GBPUSD 2.7K
XAUUSD 2.6K
GBPAUD 4.9K
GBPJPY 2.8K
USDJPY 758
USDSGD 28
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.21 USD
En kötü işlem: -74 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +97.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.25 × 8
itexsys-Platform
0.33 × 3
OxSecurities-Live
0.67 × 3
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
VTMarkets-Live
2.00 × 25
ICMarketsSC-MT5
2.07 × 214
ICMarketsEU-MT5-4
2.20 × 5
Tickmill-Live
2.21 × 17570
Aglobe-Live
2.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
2.41 × 1016
Pepperstone-MT5-Live01
2.63 × 16
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
Exness-MT5Real5
3.52 × 71
StriforSVG-Live
3.67 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
3.72 × 71
49 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.13 12:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 10:24
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 04:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 12:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 00:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 02:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.13 13:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 04:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 16:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 08:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 12:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 02:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 18:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GC Investment
Ayda 30 USD
-53%
0
0
USD
29
USD
88
0%
163
70%
65%
1.08
0.24
USD
99%
1:500
