Teoh Guan Cheang

GC Investment

Teoh Guan Cheang
0 recensioni
88 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -53%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
163
Profit Trade:
115 (70.55%)
Loss Trade:
48 (29.45%)
Best Trade:
44.21 USD
Worst Trade:
-73.88 USD
Profitto lordo:
497.69 USD (39 104 pips)
Perdita lorda:
-458.46 USD (39 856 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (97.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
140.36 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
65.07%
Massimo carico di deposito:
122.70%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
129 (79.14%)
Short Trade:
34 (20.86%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
4.33 USD
Perdita media:
-9.55 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-38.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-287.10 USD (6)
Crescita mensile:
14.21%
Previsione annuale:
172.44%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.11 USD
Massimale:
383.74 USD (77.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.52% (383.80 USD)
Per equità:
84.29% (67.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 85
GBPCHF 25
GBPUSD 14
XAUUSD 14
GBPAUD 9
GBPJPY 8
USDJPY 7
USDSGD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF -242
GBPCHF 153
GBPUSD 32
XAUUSD 24
GBPAUD 32
GBPJPY 26
USDJPY 13
USDSGD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF -25K
GBPCHF 11K
GBPUSD 2.7K
XAUUSD 2.6K
GBPAUD 4.9K
GBPJPY 2.8K
USDJPY 758
USDSGD 28
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.21 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +97.62 USD
Massima perdita consecutiva: -38.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.25 × 8
itexsys-Platform
0.33 × 3
OxSecurities-Live
0.67 × 3
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
VTMarkets-Live
2.00 × 25
ICMarketsSC-MT5
2.07 × 214
ICMarketsEU-MT5-4
2.20 × 5
Tickmill-Live
2.21 × 17570
Aglobe-Live
2.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
2.41 × 1016
Pepperstone-MT5-Live01
2.63 × 16
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
Exness-MT5Real5
3.52 × 71
StriforSVG-Live
3.67 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
3.72 × 71
49 più
Non ci sono recensioni
2025.10.13 12:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 10:24
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 04:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 12:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 00:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 02:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.13 13:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 04:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 16:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 08:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 12:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 02:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 18:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
