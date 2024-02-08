- Crescita
Trade:
163
Profit Trade:
115 (70.55%)
Loss Trade:
48 (29.45%)
Best Trade:
44.21 USD
Worst Trade:
-73.88 USD
Profitto lordo:
497.69 USD (39 104 pips)
Perdita lorda:
-458.46 USD (39 856 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (97.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
140.36 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
65.07%
Massimo carico di deposito:
122.70%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
129 (79.14%)
Short Trade:
34 (20.86%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
4.33 USD
Perdita media:
-9.55 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-38.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-287.10 USD (6)
Crescita mensile:
14.21%
Previsione annuale:
172.44%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.11 USD
Massimale:
383.74 USD (77.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.52% (383.80 USD)
Per equità:
84.29% (67.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|85
|GBPCHF
|25
|GBPUSD
|14
|XAUUSD
|14
|GBPAUD
|9
|GBPJPY
|8
|USDJPY
|7
|USDSGD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|-242
|GBPCHF
|153
|GBPUSD
|32
|XAUUSD
|24
|GBPAUD
|32
|GBPJPY
|26
|USDJPY
|13
|USDSGD
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|-25K
|GBPCHF
|11K
|GBPUSD
|2.7K
|XAUUSD
|2.6K
|GBPAUD
|4.9K
|GBPJPY
|2.8K
|USDJPY
|758
|USDSGD
|28
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Best Trade: +44.21 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +97.62 USD
Massima perdita consecutiva: -38.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.25 × 8
|
itexsys-Platform
|0.33 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|2.00 × 25
|
ICMarketsSC-MT5
|2.07 × 214
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.20 × 5
|
Tickmill-Live
|2.21 × 17570
|
Aglobe-Live
|2.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.41 × 1016
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.63 × 16
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
Exness-MT5Real5
|3.52 × 71
|
StriforSVG-Live
|3.67 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.72 × 71
