SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / X677 The power of time
Guan Xi Liang

X677 The power of time

Guan Xi Liang
0 inceleme
Güvenilirlik
94 hafta
0 / 0 USD
Ayda 299 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 181%
XMGlobal-MT5 2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
504
Kârla kapanan işlemler:
270 (53.57%)
Zararla kapanan işlemler:
234 (46.43%)
En iyi işlem:
65.96 EUR
En kötü işlem:
-75.34 EUR
Brüt kâr:
3 196.58 EUR (225 607 pips)
Brüt zarar:
-1 964.74 EUR (136 515 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (240.11 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
240.11 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
61.24%
Maks. mevduat yükü:
14.76%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
7.06
Alış işlemleri:
327 (64.88%)
Satış işlemleri:
177 (35.12%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
2.44 EUR
Ortalama kâr:
11.84 EUR
Ortalama zarar:
-8.40 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-56.65 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-130.29 EUR (3)
Aylık büyüme:
26.95%
Yıllık tahmin:
327.01%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.84 EUR
Maksimum:
174.59 EUR (10.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.17% (126.60 EUR)
Varlığa göre:
63.63% (1 422.50 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 157
EURUSD# 57
EURJPY# 53
GBPJPY# 50
SILVER# 42
NZDCAD# 39
USDCAD# 31
EURGBP# 27
AUDUSD# 24
USDJPY# 24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 682
EURUSD# 53
EURJPY# 218
GBPJPY# 134
SILVER# -19
NZDCAD# 82
USDCAD# 64
EURGBP# 71
AUDUSD# 2
USDJPY# 118
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 70K
EURUSD# -967
EURJPY# 8.7K
GBPJPY# 2.7K
SILVER# -694
NZDCAD# 125
USDCAD# 392
EURGBP# 1.4K
AUDUSD# -360
USDJPY# 8.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +65.96 EUR
En kötü işlem: -75 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +240.11 EUR
Maksimum ardışık zarar: -56.65 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

时光之威
İnceleme yok
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 10:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 04:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 13:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 08:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 14:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
X677 The power of time
Ayda 299 USD
181%
0
0
USD
1.4K
EUR
94
97%
504
53%
61%
1.62
2.44
EUR
64%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.