Trades:
504
Bénéfice trades:
270 (53.57%)
Perte trades:
234 (46.43%)
Meilleure transaction:
65.96 EUR
Pire transaction:
-75.34 EUR
Bénéfice brut:
3 196.58 EUR (225 607 pips)
Perte brute:
-1 964.74 EUR (136 515 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (240.11 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
240.11 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
61.24%
Charge de dépôt maximale:
14.76%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
7.06
Longs trades:
327 (64.88%)
Courts trades:
177 (35.12%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
2.44 EUR
Bénéfice moyen:
11.84 EUR
Perte moyenne:
-8.40 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-56.65 EUR)
Perte consécutive maximale:
-130.29 EUR (3)
Croissance mensuelle:
25.52%
Prévision annuelle:
309.58%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.84 EUR
Maximal:
174.59 EUR (10.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.17% (126.60 EUR)
Par fonds propres:
63.63% (1 422.50 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD#
|157
|EURUSD#
|57
|EURJPY#
|53
|GBPJPY#
|50
|SILVER#
|42
|NZDCAD#
|39
|USDCAD#
|31
|EURGBP#
|27
|AUDUSD#
|24
|USDJPY#
|24
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD#
|682
|EURUSD#
|53
|EURJPY#
|218
|GBPJPY#
|134
|SILVER#
|-19
|NZDCAD#
|82
|USDCAD#
|64
|EURGBP#
|71
|AUDUSD#
|2
|USDJPY#
|118
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD#
|70K
|EURUSD#
|-967
|EURJPY#
|8.7K
|GBPJPY#
|2.7K
|SILVER#
|-694
|NZDCAD#
|125
|USDCAD#
|392
|EURGBP#
|1.4K
|AUDUSD#
|-360
|USDJPY#
|8.2K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +65.96 EUR
Pire transaction: -75 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +240.11 EUR
Perte consécutive maximale: -56.65 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
时光之威
Aucun avis
