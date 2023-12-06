SignauxSections
Guan Xi Liang

X677 The power of time

Guan Xi Liang
0 avis
Fiabilité
94 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 299 USD par mois
croissance depuis 2023 181%
XMGlobal-MT5 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
504
Bénéfice trades:
270 (53.57%)
Perte trades:
234 (46.43%)
Meilleure transaction:
65.96 EUR
Pire transaction:
-75.34 EUR
Bénéfice brut:
3 196.58 EUR (225 607 pips)
Perte brute:
-1 964.74 EUR (136 515 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (240.11 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
240.11 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
61.24%
Charge de dépôt maximale:
14.76%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
7.06
Longs trades:
327 (64.88%)
Courts trades:
177 (35.12%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
2.44 EUR
Bénéfice moyen:
11.84 EUR
Perte moyenne:
-8.40 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-56.65 EUR)
Perte consécutive maximale:
-130.29 EUR (3)
Croissance mensuelle:
25.52%
Prévision annuelle:
309.58%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.84 EUR
Maximal:
174.59 EUR (10.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.17% (126.60 EUR)
Par fonds propres:
63.63% (1 422.50 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 157
EURUSD# 57
EURJPY# 53
GBPJPY# 50
SILVER# 42
NZDCAD# 39
USDCAD# 31
EURGBP# 27
AUDUSD# 24
USDJPY# 24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 682
EURUSD# 53
EURJPY# 218
GBPJPY# 134
SILVER# -19
NZDCAD# 82
USDCAD# 64
EURGBP# 71
AUDUSD# 2
USDJPY# 118
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 70K
EURUSD# -967
EURJPY# 8.7K
GBPJPY# 2.7K
SILVER# -694
NZDCAD# 125
USDCAD# 392
EURGBP# 1.4K
AUDUSD# -360
USDJPY# 8.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +65.96 EUR
Pire transaction: -75 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +240.11 EUR
Perte consécutive maximale: -56.65 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

时光之威
Aucun avis
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 10:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 04:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 13:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 08:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 14:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
