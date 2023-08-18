- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
683
Kârla kapanan işlemler:
470 (68.81%)
Zararla kapanan işlemler:
213 (31.19%)
En iyi işlem:
131.42 USD
En kötü işlem:
-58.79 USD
Brüt kâr:
2 250.39 USD (88 899 pips)
Brüt zarar:
-1 711.58 USD (56 582 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (73.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.42 USD (1)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
21.60%
Maks. mevduat yükü:
48.53%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.67
Alış işlemleri:
325 (47.58%)
Satış işlemleri:
358 (52.42%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.79 USD
Ortalama kâr:
4.79 USD
Ortalama zarar:
-8.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-159.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-159.96 USD (8)
Aylık büyüme:
11.58%
Yıllık tahmin:
140.52%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
323.59 USD (26.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.02% (322.18 USD)
Varlığa göre:
47.79% (250.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|138
|EURSGD
|131
|CHFSGD
|109
|NZDCAD
|74
|GBPCAD
|72
|AUDNZD
|71
|AUDCAD
|70
|GBPAUD
|5
|EURCAD
|5
|EURUSD
|3
|USDJPY
|2
|US500
|2
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-52
|EURSGD
|7
|CHFSGD
|-77
|NZDCAD
|251
|GBPCAD
|-31
|AUDNZD
|134
|AUDCAD
|292
|GBPAUD
|-2
|EURCAD
|17
|EURUSD
|0
|USDJPY
|-1
|US500
|1
|GBPUSD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.4K
|EURSGD
|2.6K
|CHFSGD
|-1.4K
|NZDCAD
|5.2K
|GBPCAD
|372
|AUDNZD
|662
|AUDCAD
|6.2K
|GBPAUD
|-249
|EURCAD
|2.5K
|EURUSD
|96
|USDJPY
|-110
|US500
|11K
|GBPUSD
|-1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +131.42 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +73.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -159.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.36 × 11
|
PUPrime-Live
|0.75 × 4
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 5
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|2.24 × 62
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.06 × 1012
|
FPMarketsLLC-Live
|3.07 × 29
|
Exness-MT5Real12
|3.29 × 63
|
FusionMarkets-Live
|3.95 × 16906
|
RoboForex-ECN
|4.27 × 560
|
Darwinex-Live
|4.28 × 312
|
ICMarketsAU-Live
|4.50 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|5.09 × 66
|
ForexTimeFXTM-Live01
|5.11 × 165
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.20 × 1296
|
Exness-MT5Real7
|5.44 × 16
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|5.90 × 70
|
VantageInternational-Live 4
|5.94 × 16
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|6.00 × 5
|
Valutrades-Live
|6.20 × 5
Test
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
73%
0
0
USD
USD
602
USD
USD
110
90%
683
68%
22%
1.31
0.79
USD
USD
48%
1:500