- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
683
Profit Trade:
470 (68.81%)
Loss Trade:
213 (31.19%)
Best Trade:
131.42 USD
Worst Trade:
-58.79 USD
Profitto lordo:
2 250.39 USD (88 899 pips)
Perdita lorda:
-1 711.58 USD (56 582 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (73.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.42 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
21.60%
Massimo carico di deposito:
48.53%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.67
Long Trade:
325 (47.58%)
Short Trade:
358 (52.42%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.79 USD
Profitto medio:
4.79 USD
Perdita media:
-8.04 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-159.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-159.96 USD (8)
Crescita mensile:
11.58%
Previsione annuale:
140.52%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
323.59 USD (26.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.02% (322.18 USD)
Per equità:
47.79% (250.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|138
|EURSGD
|131
|CHFSGD
|109
|NZDCAD
|74
|GBPCAD
|72
|AUDNZD
|71
|AUDCAD
|70
|GBPAUD
|5
|EURCAD
|5
|EURUSD
|3
|USDJPY
|2
|US500
|2
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-52
|EURSGD
|7
|CHFSGD
|-77
|NZDCAD
|251
|GBPCAD
|-31
|AUDNZD
|134
|AUDCAD
|292
|GBPAUD
|-2
|EURCAD
|17
|EURUSD
|0
|USDJPY
|-1
|US500
|1
|GBPUSD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.4K
|EURSGD
|2.6K
|CHFSGD
|-1.4K
|NZDCAD
|5.2K
|GBPCAD
|372
|AUDNZD
|662
|AUDCAD
|6.2K
|GBPAUD
|-249
|EURCAD
|2.5K
|EURUSD
|96
|USDJPY
|-110
|US500
|11K
|GBPUSD
|-1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +131.42 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +73.02 USD
Massima perdita consecutiva: -159.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.36 × 11
|
PUPrime-Live
|0.75 × 4
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 5
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|2.24 × 62
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.06 × 1012
|
FPMarketsLLC-Live
|3.07 × 29
|
Exness-MT5Real12
|3.29 × 63
|
FusionMarkets-Live
|3.95 × 16906
|
RoboForex-ECN
|4.27 × 560
|
Darwinex-Live
|4.28 × 312
|
ICMarketsAU-Live
|4.50 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|5.09 × 66
|
ForexTimeFXTM-Live01
|5.11 × 165
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.20 × 1296
|
Exness-MT5Real7
|5.44 × 16
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|5.90 × 70
|
VantageInternational-Live 4
|5.94 × 16
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|6.00 × 5
|
Valutrades-Live
|6.20 × 5
Test
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
73%
0
0
USD
USD
602
USD
USD
110
90%
683
68%
22%
1.31
0.79
USD
USD
48%
1:500