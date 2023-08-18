SegnaliSezioni
Lim Yong Shen

FMLC CapInvest Alliance

Lim Yong Shen
0 recensioni
Affidabilità
110 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 73%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
683
Profit Trade:
470 (68.81%)
Loss Trade:
213 (31.19%)
Best Trade:
131.42 USD
Worst Trade:
-58.79 USD
Profitto lordo:
2 250.39 USD (88 899 pips)
Perdita lorda:
-1 711.58 USD (56 582 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (73.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.42 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
21.60%
Massimo carico di deposito:
48.53%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.67
Long Trade:
325 (47.58%)
Short Trade:
358 (52.42%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.79 USD
Profitto medio:
4.79 USD
Perdita media:
-8.04 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-159.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-159.96 USD (8)
Crescita mensile:
11.58%
Previsione annuale:
140.52%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
323.59 USD (26.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.02% (322.18 USD)
Per equità:
47.79% (250.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 138
EURSGD 131
CHFSGD 109
NZDCAD 74
GBPCAD 72
AUDNZD 71
AUDCAD 70
GBPAUD 5
EURCAD 5
EURUSD 3
USDJPY 2
US500 2
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -52
EURSGD 7
CHFSGD -77
NZDCAD 251
GBPCAD -31
AUDNZD 134
AUDCAD 292
GBPAUD -2
EURCAD 17
EURUSD 0
USDJPY -1
US500 1
GBPUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.4K
EURSGD 2.6K
CHFSGD -1.4K
NZDCAD 5.2K
GBPCAD 372
AUDNZD 662
AUDCAD 6.2K
GBPAUD -249
EURCAD 2.5K
EURUSD 96
USDJPY -110
US500 11K
GBPUSD -1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +131.42 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +73.02 USD
Massima perdita consecutiva: -159.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.36 × 11
PUPrime-Live
0.75 × 4
GOMarketsMU-Live
1.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.24 × 62
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.06 × 1012
FPMarketsLLC-Live
3.07 × 29
Exness-MT5Real12
3.29 × 63
FusionMarkets-Live
3.95 × 16906
RoboForex-ECN
4.27 × 560
Darwinex-Live
4.28 × 312
ICMarketsAU-Live
4.50 × 2
GOMarketsIntl-Live
5.09 × 66
ForexTimeFXTM-Live01
5.11 × 165
ICMarketsSC-MT5-4
5.20 × 1296
Exness-MT5Real7
5.44 × 16
CapitalPointTrading-MT5-4
5.90 × 70
VantageInternational-Live 4
5.94 × 16
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
6.00 × 5
Valutrades-Live
6.20 × 5
57 più
Test
Non ci sono recensioni
2025.09.24 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 07:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 07:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 03:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 14:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 02:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 07:42
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 06:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 03:30
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 02:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 23:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 17:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 23:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 22:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 22:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 17:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 13:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 14:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.06 01:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
