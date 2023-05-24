SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MC
Reynaldo Jr Tugade

MC

Reynaldo Jr Tugade
0 inceleme
Güvenilirlik
128 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD
büyüme başlangıcı: 2023 96%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 211
Kârla kapanan işlemler:
918 (75.80%)
Zararla kapanan işlemler:
293 (24.19%)
En iyi işlem:
495.08 USD
En kötü işlem:
-1 006.59 USD
Brüt kâr:
17 305.57 USD (134 669 pips)
Brüt zarar:
-13 282.83 USD (103 737 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (312.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
763.11 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
69.98%
Maks. mevduat yükü:
24.42%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.14
Alış işlemleri:
585 (48.31%)
Satış işlemleri:
626 (51.69%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
3.32 USD
Ortalama kâr:
18.85 USD
Ortalama zarar:
-45.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3 520.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 520.06 USD (6)
Aylık büyüme:
1.44%
Yıllık tahmin:
17.51%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
128.76 USD
Maksimum:
3 530.71 USD (34.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.86% (3 545.41 USD)
Varlığa göre:
56.16% (5 015.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 436
AUDCAD 435
AUDNZD 339
BTCUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 3K
AUDCAD -171
AUDNZD 1.2K
BTCUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 11K
AUDCAD 12K
AUDNZD 10K
BTCUSD -2.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +495.08 USD
En kötü işlem: -1 007 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +312.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 520.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
PUPrime-Live
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.07 × 15
KuberaCapitalMarkets-Server
0.38 × 104
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 536
Exness-MT5Real28
0.89 × 9
RoboForex-ECN
1.19 × 16
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.00 × 3
19 daha fazla...
İnceleme yok
2025.04.15 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 22:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 23:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 04:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.03 01:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.24 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.24 13:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.04 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.30 00:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.22 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.22 04:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.03 01:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.02 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.01 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.31 03:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MC
Ayda 500 USD
96%
0
0
USD
6.8K
USD
128
98%
1 211
75%
70%
1.30
3.32
USD
56%
1:500
