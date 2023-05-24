- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 211
Kârla kapanan işlemler:
918 (75.80%)
Zararla kapanan işlemler:
293 (24.19%)
En iyi işlem:
495.08 USD
En kötü işlem:
-1 006.59 USD
Brüt kâr:
17 305.57 USD (134 669 pips)
Brüt zarar:
-13 282.83 USD (103 737 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (312.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
763.11 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
69.98%
Maks. mevduat yükü:
24.42%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.14
Alış işlemleri:
585 (48.31%)
Satış işlemleri:
626 (51.69%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
3.32 USD
Ortalama kâr:
18.85 USD
Ortalama zarar:
-45.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3 520.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 520.06 USD (6)
Aylık büyüme:
1.44%
Yıllık tahmin:
17.51%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
128.76 USD
Maksimum:
3 530.71 USD (34.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.86% (3 545.41 USD)
Varlığa göre:
56.16% (5 015.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|436
|AUDCAD
|435
|AUDNZD
|339
|BTCUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|3K
|AUDCAD
|-171
|AUDNZD
|1.2K
|BTCUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|11K
|AUDCAD
|12K
|AUDNZD
|10K
|BTCUSD
|-2.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +495.08 USD
En kötü işlem: -1 007 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +312.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 520.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 15
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.38 × 104
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 536
|
Exness-MT5Real28
|0.89 × 9
|
RoboForex-ECN
|1.19 × 16
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
itexsys-Platform
|2.00 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 500 USD
96%
0
0
USD
USD
6.8K
USD
USD
128
98%
1 211
75%
70%
1.30
3.32
USD
USD
56%
1:500