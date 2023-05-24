SignauxSections
Reynaldo Jr Tugade

MC

Reynaldo Jr Tugade
0 avis
Fiabilité
128 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2023 96%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 211
Bénéfice trades:
918 (75.80%)
Perte trades:
293 (24.19%)
Meilleure transaction:
495.08 USD
Pire transaction:
-1 006.59 USD
Bénéfice brut:
17 305.57 USD (134 669 pips)
Perte brute:
-13 282.83 USD (103 737 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (312.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
763.11 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
69.98%
Charge de dépôt maximale:
24.42%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.14
Longs trades:
585 (48.31%)
Courts trades:
626 (51.69%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
3.32 USD
Bénéfice moyen:
18.85 USD
Perte moyenne:
-45.33 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-3 520.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 520.06 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.71%
Prévision annuelle:
22.22%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
128.76 USD
Maximal:
3 530.71 USD (34.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.86% (3 545.41 USD)
Par fonds propres:
56.16% (5 015.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 436
AUDCAD 435
AUDNZD 339
BTCUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 3K
AUDCAD -171
AUDNZD 1.2K
BTCUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 11K
AUDCAD 12K
AUDNZD 10K
BTCUSD -2.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +495.08 USD
Pire transaction: -1 007 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +312.22 USD
Perte consécutive maximale: -3 520.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
PUPrime-Live
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.07 × 15
KuberaCapitalMarkets-Server
0.38 × 104
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 536
Exness-MT5Real28
0.89 × 9
RoboForex-ECN
1.19 × 16
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.00 × 3
19 plus...
Aucun avis
2025.04.15 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 22:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 23:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 04:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.03 01:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.24 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.24 13:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.04 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.30 00:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.22 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.22 04:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.03 01:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.02 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.01 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.31 03:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
