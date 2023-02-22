SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Samurai USD I JPY mt 5
Andrey Kolesnik

Samurai USD I JPY mt 5

Andrey Kolesnik
0 inceleme
Güvenilirlik
136 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 234%
RoboMarkets-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
704
Kârla kapanan işlemler:
420 (59.65%)
Zararla kapanan işlemler:
284 (40.34%)
En iyi işlem:
666.44 USD
En kötü işlem:
-250.77 USD
Brüt kâr:
7 706.33 USD (25 990 pips)
Brüt zarar:
-7 040.60 USD (21 568 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (24.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 670.15 USD (6)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
1.29%
Maks. mevduat yükü:
80.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
0.30
Alış işlemleri:
396 (56.25%)
Satış işlemleri:
308 (43.75%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.95 USD
Ortalama kâr:
18.35 USD
Ortalama zarar:
-24.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-1 621.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 621.48 USD (24)
Aylık büyüme:
-16.32%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
91.40 USD
Maksimum:
2 233.01 USD (77.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.03% (2 232.55 USD)
Varlığa göre:
19.81% (20.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 704
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 666
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 4.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +666.44 USD
En kötü işlem: -251 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +24.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 621.48 USD

Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

