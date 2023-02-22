SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Samurai USD I JPY mt 5
Andrey Kolesnik

Samurai USD I JPY mt 5

Andrey Kolesnik
0 recensioni
Affidabilità
136 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 234%
RoboMarkets-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
704
Profit Trade:
420 (59.65%)
Loss Trade:
284 (40.34%)
Best Trade:
666.44 USD
Worst Trade:
-250.77 USD
Profitto lordo:
7 706.33 USD (25 990 pips)
Perdita lorda:
-7 040.60 USD (21 568 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (24.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 670.15 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
1.29%
Massimo carico di deposito:
80.99%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
0.30
Long Trade:
396 (56.25%)
Short Trade:
308 (43.75%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.95 USD
Profitto medio:
18.35 USD
Perdita media:
-24.79 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-1 621.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 621.48 USD (24)
Crescita mensile:
-24.41%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
91.40 USD
Massimale:
2 233.01 USD (77.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.03% (2 232.55 USD)
Per equità:
19.81% (20.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 704
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 666
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 4.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +666.44 USD
Worst Trade: -251 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +24.15 USD
Massima perdita consecutiva: -1 621.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 04:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 03:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 22:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 11:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 13:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 06:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.27 15:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.27 14:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.24 15:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.21 01:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.19 13:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 08:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.16 23:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.11 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 06:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
