- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
316
Kârla kapanan işlemler:
301 (95.25%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (4.75%)
En iyi işlem:
3.32 USD
En kötü işlem:
-57.14 USD
Brüt kâr:
499.19 USD (49 682 pips)
Brüt zarar:
-270.79 USD (24 613 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (79.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79.60 USD (48)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
56.10%
Maks. mevduat yükü:
39.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.99
Alış işlemleri:
150 (47.47%)
Satış işlemleri:
166 (52.53%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
0.72 USD
Ortalama kâr:
1.66 USD
Ortalama zarar:
-18.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-57.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-57.14 USD (1)
Aylık büyüme:
39.15%
Yıllık tahmin:
475.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.01 USD
Maksimum:
57.31 USD (13.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.22% (39.11 USD)
Varlığa göre:
52.58% (14.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|122
|GBPUSD
|110
|EURGBP
|84
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|101
|GBPUSD
|80
|EURGBP
|48
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|11K
|GBPUSD
|9.2K
|EURGBP
|4.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.32 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 48
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +79.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.49 × 55
|
ICTrading-MT5-4
|0.63 × 349
|
ICMarketsSC-MT5
|0.90 × 4292
|
Alpari-MT5
|1.00 × 8
|
Exness-MT5Real3
|1.23 × 95
|
TitanFX-MT5-01
|1.26 × 31
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.45 × 11
|
EightcapGlobal-Live
|1.50 × 4
|
RannForex-Server
|1.82 × 50
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.84 × 19
|
Axiory-Live
|1.92 × 13
|
Tickmill-Live
|2.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.08 × 2047
|
FusionMarkets-Live
|2.54 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.63 × 8
|
GoMarkets-Live
|2.83 × 76
|
StriforLLC-Live
|3.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|3.25 × 4
|
Weltrade-Real
|3.62 × 13
|
Ava-Real 1-MT5
|3.80 × 5
|
AdmiralMarkets-Live
|3.99 × 77
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
198%
0
0
USD
USD
28
USD
USD
139
100%
316
95%
56%
1.84
0.72
USD
USD
53%
1:500