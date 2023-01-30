SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / News Catcher Pro
Valeriia Mishchenko

News Catcher Pro

Valeriia Mishchenko
0 inceleme
Güvenilirlik
139 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 198%
ICMarkets-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
316
Kârla kapanan işlemler:
301 (95.25%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (4.75%)
En iyi işlem:
3.32 USD
En kötü işlem:
-57.14 USD
Brüt kâr:
499.19 USD (49 682 pips)
Brüt zarar:
-270.79 USD (24 613 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (79.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79.60 USD (48)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
56.10%
Maks. mevduat yükü:
39.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.99
Alış işlemleri:
150 (47.47%)
Satış işlemleri:
166 (52.53%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
0.72 USD
Ortalama kâr:
1.66 USD
Ortalama zarar:
-18.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-57.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-57.14 USD (1)
Aylık büyüme:
39.15%
Yıllık tahmin:
475.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.01 USD
Maksimum:
57.31 USD (13.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.22% (39.11 USD)
Varlığa göre:
52.58% (14.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 122
GBPUSD 110
EURGBP 84
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 101
GBPUSD 80
EURGBP 48
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 11K
GBPUSD 9.2K
EURGBP 4.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.32 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 48
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +79.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.38 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
0.49 × 55
ICTrading-MT5-4
0.63 × 349
ICMarketsSC-MT5
0.90 × 4292
Alpari-MT5
1.00 × 8
Exness-MT5Real3
1.23 × 95
TitanFX-MT5-01
1.26 × 31
MilliyFXGlobal-Server
1.45 × 11
EightcapGlobal-Live
1.50 × 4
RannForex-Server
1.82 × 50
ICMarketsEU-MT5-4
1.84 × 19
Axiory-Live
1.92 × 13
Tickmill-Live
2.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
2.08 × 2047
FusionMarkets-Live
2.54 × 24
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.63 × 8
GoMarkets-Live
2.83 × 76
StriforLLC-Live
3.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
3.25 × 4
Weltrade-Real
3.62 × 13
Ava-Real 1-MT5
3.80 × 5
AdmiralMarkets-Live
3.99 × 77
27 daha fazla...
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
News Catcher Pro
Ayda 999 USD
198%
0
0
USD
28
USD
139
100%
316
95%
56%
1.84
0.72
USD
53%
1:500
Kopyala

