Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5 0.00 × 2 GOMarketsMU-Live 0.00 × 1 ICMarkets-MT5-4 0.00 × 2 Exness-MT5Real8 0.38 × 8 ICMarketsSC-MT5-4 0.49 × 55 ICTrading-MT5-4 0.63 × 349 ICMarketsSC-MT5 0.90 × 4292 Alpari-MT5 1.00 × 8 Exness-MT5Real3 1.23 × 95 TitanFX-MT5-01 1.26 × 31 MilliyFXGlobal-Server 1.45 × 11 EightcapGlobal-Live 1.50 × 4 RannForex-Server 1.82 × 50 ICMarketsEU-MT5-4 1.84 × 19 Axiory-Live 1.92 × 13 Tickmill-Live 2.00 × 4 ICMarketsSC-MT5-2 2.08 × 2047 FusionMarkets-Live 2.54 × 24 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 2.63 × 8 GoMarkets-Live 2.83 × 76 StriforLLC-Live 3.00 × 2 STARTRADERINTL-Live 3.25 × 4 Weltrade-Real 3.62 × 13 Ava-Real 1-MT5 3.80 × 5 AdmiralMarkets-Live 3.99 × 77 27 daha fazla...