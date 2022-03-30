SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ActivTrades
Luis Morishita

ActivTrades

Luis Morishita
0 inceleme
248 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 -55%
ActivTradesCorp-Server
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 258
Kârla kapanan işlemler:
842 (66.93%)
Zararla kapanan işlemler:
416 (33.07%)
En iyi işlem:
40.07 USD
En kötü işlem:
-89.25 USD
Brüt kâr:
3 356.77 USD (289 562 pips)
Brüt zarar:
-3 635.07 USD (308 566 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (75.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.42 USD (14)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
65.05%
Maks. mevduat yükü:
31.18%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
-0.64
Alış işlemleri:
677 (53.82%)
Satış işlemleri:
581 (46.18%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.22 USD
Ortalama kâr:
3.99 USD
Ortalama zarar:
-8.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-115.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-130.35 USD (3)
Aylık büyüme:
19.61%
Yıllık tahmin:
237.90%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
399.13 USD
Maksimum:
433.60 USD (80.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.05% (433.60 USD)
Varlığa göre:
25.19% (87.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 1258
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -278
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -19K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.07 USD
En kötü işlem: -89 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +75.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -115.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 8
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.76 × 817
Ava-Real 1-MT5
1.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.33 × 9
ICMarkets-MT5
2.00 × 1
Just2Trade-MT5
2.00 × 1
FlowBank-Live
2.81 × 21
Eightcap-Live
3.00 × 1
FxPro-MT5
3.29 × 14
Alpari-MT5
3.52 × 104
RoboForex-MetaTrader 5
7.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
7.00 × 1
RMDtrader-Live
8.00 × 1
ClonTrader-Live
9.15 × 39
FXFlatMT5-LiveServer
25.00 × 5
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

ActivTrades - Robo

İnceleme yok
2025.06.23 12:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 15:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.22 01:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.13 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.10 10:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 17:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.27 23:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.27 02:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.26 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.26 12:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.12.28 04:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.28 04:27
A large drawdown may occur on the account again
2022.12.26 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.12.05 21:38
Share of days for 80% of growth is too low
2022.12.01 19:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 697 days of the signal's entire lifetime.
2022.06.17 05:27
Share of days for 80% of growth is too low
2022.06.16 17:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 653 days of the signal's entire lifetime.
2022.06.15 20:18
Share of days for 80% of growth is too low
2022.06.15 00:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 651 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ActivTrades
Ayda 30 USD
-55%
0
0
USD
229
USD
248
99%
1 258
66%
65%
0.92
-0.22
USD
80%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.