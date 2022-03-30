- Büyüme
İşlemler:
1 258
Kârla kapanan işlemler:
842 (66.93%)
Zararla kapanan işlemler:
416 (33.07%)
En iyi işlem:
40.07 USD
En kötü işlem:
-89.25 USD
Brüt kâr:
3 356.77 USD (289 562 pips)
Brüt zarar:
-3 635.07 USD (308 566 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (75.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.42 USD (14)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
65.05%
Maks. mevduat yükü:
31.18%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
-0.64
Alış işlemleri:
677 (53.82%)
Satış işlemleri:
581 (46.18%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.22 USD
Ortalama kâr:
3.99 USD
Ortalama zarar:
-8.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-115.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-130.35 USD (3)
Aylık büyüme:
19.61%
Yıllık tahmin:
237.90%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
399.13 USD
Maksimum:
433.60 USD (80.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.05% (433.60 USD)
Varlığa göre:
25.19% (87.75 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1258
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-278
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-19K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.07 USD
En kötü işlem: -89 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +75.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -115.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 8
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|0.76 × 817
|
Ava-Real 1-MT5
|1.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|1.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.33 × 9
|
ICMarkets-MT5
|2.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|2.00 × 1
|
FlowBank-Live
|2.81 × 21
|
Eightcap-Live
|3.00 × 1
|
FxPro-MT5
|3.29 × 14
|
Alpari-MT5
|3.52 × 104
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.00 × 1
|
RMDtrader-Live
|8.00 × 1
|
ClonTrader-Live
|9.15 × 39
|
FXFlatMT5-LiveServer
|25.00 × 5
ActivTrades - Robo
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-55%
0
0
USD
USD
229
USD
USD
248
99%
1 258
66%
65%
0.92
-0.22
USD
USD
80%
1:200