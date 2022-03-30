Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-Live 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.00 × 1 Valutrades-Live 0.00 × 1 GOMarketsMU-Live 0.00 × 8 TickmillUK-Live 0.00 × 1 ValutradesSeychelles-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 SMCapitalMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 1 ActivTradesCorp-Server 0.76 × 817 Ava-Real 1-MT5 1.00 × 2 BlackBullMarkets-Live 1.00 × 1 GBEbrokers-LIVE 1.00 × 1 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.33 × 9 ICMarkets-MT5 2.00 × 1 Just2Trade-MT5 2.00 × 1 FlowBank-Live 2.81 × 21 Eightcap-Live 3.00 × 1 FxPro-MT5 3.29 × 14 Alpari-MT5 3.52 × 104 RoboForex-MetaTrader 5 7.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 7.00 × 1 RMDtrader-Live 8.00 × 1 ClonTrader-Live 9.15 × 39 FXFlatMT5-LiveServer 25.00 × 5 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya