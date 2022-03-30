SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ActivTrades
Luis Morishita

ActivTrades

Luis Morishita
0 recensioni
247 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 -55%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 255
Profit Trade:
840 (66.93%)
Loss Trade:
415 (33.07%)
Best Trade:
40.07 USD
Worst Trade:
-89.25 USD
Profitto lordo:
3 348.95 USD (288 858 pips)
Perdita lorda:
-3 628.05 USD (307 504 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (75.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.42 USD (14)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
65.05%
Massimo carico di deposito:
31.18%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
-0.64
Long Trade:
676 (53.86%)
Short Trade:
579 (46.14%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.22 USD
Profitto medio:
3.99 USD
Perdita media:
-8.74 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-115.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-130.35 USD (3)
Crescita mensile:
12.20%
Previsione annuale:
148.03%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
399.13 USD
Massimale:
433.60 USD (80.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.05% (433.60 USD)
Per equità:
25.19% (87.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 1255
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -279
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -19K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.07 USD
Worst Trade: -89 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +75.89 USD
Massima perdita consecutiva: -115.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Darwinex-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 8
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.76 × 817
Ava-Real 1-MT5
1.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.33 × 9
ICMarkets-MT5
2.00 × 1
Just2Trade-MT5
2.00 × 1
FlowBank-Live
2.81 × 21
Eightcap-Live
3.00 × 1
FxPro-MT5
3.29 × 14
Alpari-MT5
3.52 × 104
RoboForex-MetaTrader 5
7.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
7.00 × 1
RMDtrader-Live
8.00 × 1
ClonTrader-Live
9.15 × 39
FXFlatMT5-LiveServer
25.00 × 5
ActivTrades - Robo

Non ci sono recensioni
2025.06.23 12:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 15:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.22 01:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.13 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.10 10:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 17:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.27 23:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.27 02:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.26 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.26 12:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.12.28 04:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.28 04:27
A large drawdown may occur on the account again
2022.12.26 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.12.05 21:38
Share of days for 80% of growth is too low
2022.12.01 19:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 697 days of the signal's entire lifetime.
2022.06.17 05:27
Share of days for 80% of growth is too low
2022.06.16 17:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 653 days of the signal's entire lifetime.
2022.06.15 20:18
Share of days for 80% of growth is too low
2022.06.15 00:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 651 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ActivTrades
30USD al mese
-55%
0
0
USD
228
USD
247
99%
1 255
66%
65%
0.92
-0.22
USD
80%
1:200
Copia

