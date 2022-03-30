- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 255
Profit Trade:
840 (66.93%)
Loss Trade:
415 (33.07%)
Best Trade:
40.07 USD
Worst Trade:
-89.25 USD
Profitto lordo:
3 348.95 USD (288 858 pips)
Perdita lorda:
-3 628.05 USD (307 504 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (75.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.42 USD (14)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
65.05%
Massimo carico di deposito:
31.18%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
-0.64
Long Trade:
676 (53.86%)
Short Trade:
579 (46.14%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.22 USD
Profitto medio:
3.99 USD
Perdita media:
-8.74 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-115.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-130.35 USD (3)
Crescita mensile:
12.20%
Previsione annuale:
148.03%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
399.13 USD
Massimale:
433.60 USD (80.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.05% (433.60 USD)
Per equità:
25.19% (87.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1255
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-279
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-19K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.07 USD
Worst Trade: -89 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +75.89 USD
Massima perdita consecutiva: -115.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 8
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|0.76 × 817
|
Ava-Real 1-MT5
|1.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|1.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.33 × 9
|
ICMarkets-MT5
|2.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|2.00 × 1
|
FlowBank-Live
|2.81 × 21
|
Eightcap-Live
|3.00 × 1
|
FxPro-MT5
|3.29 × 14
|
Alpari-MT5
|3.52 × 104
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.00 × 1
|
RMDtrader-Live
|8.00 × 1
|
ClonTrader-Live
|9.15 × 39
|
FXFlatMT5-LiveServer
|25.00 × 5
ActivTrades - Robo
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-55%
0
0
USD
USD
228
USD
USD
247
99%
1 255
66%
65%
0.92
-0.22
USD
USD
80%
1:200