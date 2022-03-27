- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
702
Kârla kapanan işlemler:
436 (62.10%)
Zararla kapanan işlemler:
266 (37.89%)
En iyi işlem:
4.44 AUD
En kötü işlem:
-11.74 AUD
Brüt kâr:
424.89 AUD (42 422 pips)
Brüt zarar:
-438.13 AUD (37 674 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (24.79 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
24.79 AUD (18)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
10.18%
Maks. mevduat yükü:
28.49%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
347 (49.43%)
Satış işlemleri:
355 (50.57%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.02 AUD
Ortalama kâr:
0.97 AUD
Ortalama zarar:
-1.65 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-11.54 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.81 AUD (2)
Aylık büyüme:
3.46%
Yıllık tahmin:
41.96%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.57 AUD
Maksimum:
105.88 AUD (101.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.74% (105.91 AUD)
Varlığa göre:
24.70% (10.96 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURNZD
|190
|EURGBP
|133
|AUDNZD
|125
|NZDCAD
|114
|EURAUD
|84
|GBPAUD
|55
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURNZD
|-2
|EURGBP
|-13
|AUDNZD
|2
|NZDCAD
|-26
|EURAUD
|10
|GBPAUD
|18
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURNZD
|1.3K
|EURGBP
|-413
|AUDNZD
|1.1K
|NZDCAD
|-2.3K
|EURAUD
|2.1K
|GBPAUD
|2.8K
|EURUSD
|2
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.44 AUD
En kötü işlem: -12 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +24.79 AUD
Maksimum ardışık zarar: -11.54 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
itexsys-Platform
|0.43 × 7
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.48 × 27
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.52 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|0.53 × 1825
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Tradeview-Live
|0.64 × 11
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
FPMarkets-Live
|0.87 × 250
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.92 × 12
|
PacificUnionLLC-Live
|0.93 × 28
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.02 × 352
|
Exness-MT5Real3
|1.04 × 46
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.04 × 22214
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 387
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
42%
0
0
USD
USD
87
AUD
AUD
183
99%
702
62%
10%
0.96
-0.02
AUD
AUD
61%
1:500