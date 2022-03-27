SegnaliSezioni
Valeriia Mishchenko

Evening Scalper MT5

Valeriia Mishchenko
0 recensioni
Affidabilità
183 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2022 42%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
702
Profit Trade:
436 (62.10%)
Loss Trade:
266 (37.89%)
Best Trade:
4.44 AUD
Worst Trade:
-11.74 AUD
Profitto lordo:
424.89 AUD (42 422 pips)
Perdita lorda:
-438.13 AUD (37 674 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (24.79 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
24.79 AUD (18)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
10.18%
Massimo carico di deposito:
28.49%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.13
Long Trade:
347 (49.43%)
Short Trade:
355 (50.57%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.02 AUD
Profitto medio:
0.97 AUD
Perdita media:
-1.65 AUD
Massime perdite consecutive:
8 (-11.54 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-16.81 AUD (2)
Crescita mensile:
4.86%
Previsione annuale:
58.95%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.57 AUD
Massimale:
105.88 AUD (101.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.74% (105.91 AUD)
Per equità:
24.70% (10.96 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURNZD 190
EURGBP 133
AUDNZD 125
NZDCAD 114
EURAUD 84
GBPAUD 55
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURNZD -2
EURGBP -13
AUDNZD 2
NZDCAD -26
EURAUD 10
GBPAUD 18
EURUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURNZD 1.3K
EURGBP -413
AUDNZD 1.1K
NZDCAD -2.3K
EURAUD 2.1K
GBPAUD 2.8K
EURUSD 2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.44 AUD
Worst Trade: -12 AUD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +24.79 AUD
Massima perdita consecutiva: -11.54 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
itexsys-Platform
0.43 × 7
MilliyFXGlobal-Server
0.48 × 27
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
0.52 × 98
ICMarketsSC-MT5
0.53 × 1825
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Tradeview-Live
0.64 × 11
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Coinexx-Live
0.79 × 120
FPMarkets-Live
0.87 × 250
CapitalPointTrading-MT5-4
0.92 × 12
PacificUnionLLC-Live
0.93 × 28
Axiory-Live
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.02 × 352
Exness-MT5Real3
1.04 × 46
ICMarketsSC-MT5-2
1.04 × 22214
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 387
77 più
2025.07.18 18:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 02:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 03:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 01:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 00:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.20 04:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.19 03:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.13 22:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 21:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 05:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.02 22:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.28 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 20:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.11 01:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.26 19:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.25 05:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.09 23:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.09 02:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Evening Scalper MT5
999USD al mese
42%
0
0
USD
87
AUD
183
99%
702
62%
10%
0.96
-0.02
AUD
61%
1:500
Copia

