- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
702
Profit Trade:
436 (62.10%)
Loss Trade:
266 (37.89%)
Best Trade:
4.44 AUD
Worst Trade:
-11.74 AUD
Profitto lordo:
424.89 AUD (42 422 pips)
Perdita lorda:
-438.13 AUD (37 674 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (24.79 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
24.79 AUD (18)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
10.18%
Massimo carico di deposito:
28.49%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.13
Long Trade:
347 (49.43%)
Short Trade:
355 (50.57%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.02 AUD
Profitto medio:
0.97 AUD
Perdita media:
-1.65 AUD
Massime perdite consecutive:
8 (-11.54 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-16.81 AUD (2)
Crescita mensile:
4.86%
Previsione annuale:
58.95%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.57 AUD
Massimale:
105.88 AUD (101.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.74% (105.91 AUD)
Per equità:
24.70% (10.96 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURNZD
|190
|EURGBP
|133
|AUDNZD
|125
|NZDCAD
|114
|EURAUD
|84
|GBPAUD
|55
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURNZD
|-2
|EURGBP
|-13
|AUDNZD
|2
|NZDCAD
|-26
|EURAUD
|10
|GBPAUD
|18
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURNZD
|1.3K
|EURGBP
|-413
|AUDNZD
|1.1K
|NZDCAD
|-2.3K
|EURAUD
|2.1K
|GBPAUD
|2.8K
|EURUSD
|2
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.44 AUD
Worst Trade: -12 AUD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +24.79 AUD
Massima perdita consecutiva: -11.54 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
itexsys-Platform
|0.43 × 7
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.48 × 27
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.52 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|0.53 × 1825
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Tradeview-Live
|0.64 × 11
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
FPMarkets-Live
|0.87 × 250
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.92 × 12
|
PacificUnionLLC-Live
|0.93 × 28
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.02 × 352
|
Exness-MT5Real3
|1.04 × 46
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.04 × 22214
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 387
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
42%
0
0
USD
USD
87
AUD
AUD
183
99%
702
62%
10%
0.96
-0.02
AUD
AUD
61%
1:500