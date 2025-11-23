WSTNU hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Westin Acquisition Corp hisse senedi 10.0400 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.0400 - 10.0400 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.0200 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1 değerine ulaştı. WSTNU canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Westin Acquisition Corp hisse senedi temettü ödüyor mu? Westin Acquisition Corp hisse senedi şu anda 10.0400 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.10% ve USD değerlerini izler. WSTNU hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

WSTNU hisse senedi nasıl alınır? Westin Acquisition Corp hisselerini şu anki 10.0400 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.0400 ve Ask 10.0430 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte WSTNU fiyat hareketlerini takip edin.

WSTNU hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Westin Acquisition Corp hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 10.0200 - 10.0500 ve mevcut fiyatı 10.0400 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.0400 veya Ask 10.0430 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.10% ve 6 aylık değişim oranı 0.10% değerlerini karşılaştırır. WSTNU fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Westin Acquisition Corp hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Westin Acquisition Corp hisse senedi yıllık olarak 10.0500 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 10.0200 - 10.0500). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.0200 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Westin Acquisition Corp performansını takip edin.

Westin Acquisition Corp hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Westin Acquisition Corp (WSTNU) hisse senedi yıllık olarak en düşük 10.0200 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.0400 ve hareket ettiği yıllık aralık 10.0200 - 10.0500 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki WSTNU fiyat hareketlerini izleyin.