TLNC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Talon Capital Corp. hisse senedi 10.14 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.14 - 10.14 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.14 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. TLNC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Talon Capital Corp. hisse senedi temettü ödüyor mu? Talon Capital Corp. hisse senedi şu anda 10.14 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 2.42% ve USD değerlerini izler. TLNC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

TLNC hisse senedi nasıl alınır? Talon Capital Corp. hisselerini şu anki 10.14 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.14 ve Ask 10.44 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte TLNC fiyat hareketlerini takip edin.

TLNC hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Talon Capital Corp. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.87 - 10.18 ve mevcut fiyatı 10.14 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.14 veya Ask 10.44 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.20% ve 6 aylık değişim oranı 2.42% değerlerini karşılaştırır. TLNC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Talon Capital Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Talon Capital Corp. hisse senedi yıllık olarak 10.18 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.87 - 10.18). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.14 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Talon Capital Corp. performansını takip edin.

Talon Capital Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Talon Capital Corp. (TLNC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.87 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.14 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.87 - 10.18 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki TLNC fiyat hareketlerini izleyin.