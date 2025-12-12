SZZL hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Sizzle Acquisition Corp. hisse senedi 10.1800 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.1800 - 10.1800 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.1800 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1 değerine ulaştı. SZZL canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Sizzle Acquisition Corp. hisse senedi temettü ödüyor mu? Sizzle Acquisition Corp. hisse senedi şu anda 10.1800 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 2.83% ve USD değerlerini izler. SZZL hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SZZL hisse senedi nasıl alınır? Sizzle Acquisition Corp. hisselerini şu anki 10.1800 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.1800 ve Ask 10.1830 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SZZL fiyat hareketlerini takip edin.

SZZL hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Sizzle Acquisition Corp. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.2100 - 10.5000 ve mevcut fiyatı 10.1800 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.1800 veya Ask 10.1830 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.20% ve 6 aylık değişim oranı 1.39% değerlerini karşılaştırır. SZZL fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Sizzle Acquisition Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Sizzle Acquisition Corp. hisse senedi yıllık olarak 10.5000 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.2100 - 10.5000). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.1800 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Sizzle Acquisition Corp. performansını takip edin.

Sizzle Acquisition Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Sizzle Acquisition Corp. (SZZL) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.2100 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.1800 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.2100 - 10.5000 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SZZL fiyat hareketlerini izleyin.