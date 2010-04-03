BE Line by MMD MT4

MMD'den Break Even Line





Başabaş çizgisi, MMD metodolojisi gibi her iki yönde de eşzamanlı ticarete izin veren stratejiler kullanan kişiler için yararlı bir göstergedir.

Bu gösterge, birikme ve dağıtım bölgelerinde istatistiksel modeller ve ortalama pozisyonları oynarken kullanışlıdır.

Gösterge, pozisyonları üç grupta toplayarak seviyeler çizer: SATIN AL'a dahil olan pozisyonlar, SAT'a dahil olan pozisyonlar ve dahil olan tüm pozisyonlar.





İşlevsellik açıklaması:





BUY BELine'ı Göster - SATIN AL pozisyonları için Başabaş seviyesini gösterir veya gizler

BUY BELine Style - BE seviyesi için SATIN AL pozisyonu için çizgi stilini tanımlar

BUY BELine Color - BE seviyesi için, SATIN AL pozisyonu için çizginin rengini belirtir.

BELine Genişliği Satın Al - SATIN AL pozisyonu için BE seviyesi için çizginin kalınlığını tanımlar





SELL BELine'ı Göster - SATIŞ pozisyonu için Başabaş seviyesini gösterir veya gizler

SELL BELine Stili - SATIŞ öğesi için BE düzeyi için çizgi stilini tanımlar

SELL BELine Color - SATIŞ pozisyonu için BE seviyesi için çizginin rengini belirtir

SELL BELine Width - SATIŞ öğesi için BE seviyesi için çizginin kalınlığını belirtir





AL+SELL BELine'ı göster - tüm dolu pozisyonlar için Başabaş seviyesini gösterir veya gizler

BUY+SELL BELine Style - tüm dolu pozisyonlar için BE seviyesi için çizgi stilini tanımlar

BUY+SELL BELine Color - tüm dolu pozisyonlar için BE seviyesi için çizginin rengini belirtir

AL+SAT BEL Çizgi Genişliği - tüm dolu pozisyonlar için BE seviyesi için çizginin kalınlığını tanımlar





Tolerans (Puan) - Başabaş seviyeleri için puan olarak ifade edilen hata toleransı miktarı.