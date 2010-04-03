BE Line by MMD MT4
- Göstergeler
- Mariusz Maciej Drozdowski
- Sürüm: 1.0
MMD'den Break Even Line
Başabaş çizgisi, MMD metodolojisi gibi her iki yönde de eşzamanlı ticarete izin veren stratejiler kullanan kişiler için yararlı bir göstergedir.
Bu gösterge, birikme ve dağıtım bölgelerinde istatistiksel modeller ve ortalama pozisyonları oynarken kullanışlıdır.
Gösterge, pozisyonları üç grupta toplayarak seviyeler çizer: SATIN AL'a dahil olan pozisyonlar, SAT'a dahil olan pozisyonlar ve dahil olan tüm pozisyonlar.
İşlevsellik açıklaması:
BUY BELine'ı Göster - SATIN AL pozisyonları için Başabaş seviyesini gösterir veya gizler
BUY BELine Style - BE seviyesi için SATIN AL pozisyonu için çizgi stilini tanımlar
BUY BELine Color - BE seviyesi için, SATIN AL pozisyonu için çizginin rengini belirtir.
BELine Genişliği Satın Al - SATIN AL pozisyonu için BE seviyesi için çizginin kalınlığını tanımlar
SELL BELine'ı Göster - SATIŞ pozisyonu için Başabaş seviyesini gösterir veya gizler
SELL BELine Stili - SATIŞ öğesi için BE düzeyi için çizgi stilini tanımlar
SELL BELine Color - SATIŞ pozisyonu için BE seviyesi için çizginin rengini belirtir
SELL BELine Width - SATIŞ öğesi için BE seviyesi için çizginin kalınlığını belirtir
AL+SELL BELine'ı göster - tüm dolu pozisyonlar için Başabaş seviyesini gösterir veya gizler
BUY+SELL BELine Style - tüm dolu pozisyonlar için BE seviyesi için çizgi stilini tanımlar
BUY+SELL BELine Color - tüm dolu pozisyonlar için BE seviyesi için çizginin rengini belirtir
AL+SAT BEL Çizgi Genişliği - tüm dolu pozisyonlar için BE seviyesi için çizginin kalınlığını tanımlar
Tolerans (Puan) - Başabaş seviyeleri için puan olarak ifade edilen hata toleransı miktarı.