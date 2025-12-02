Kütüphaneler: WPRSIsignal göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü
WPRSIsignal göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü:
MQL5 Sihirbazı için İşlem Sinyalleri Modülü. Pozisyon açma sinyali, WPRSIsignal göstergesinin renkli okunun görünümüdür.
Author: Nikolay Kositsin