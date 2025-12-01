Kütüphaneler: SilverTrend_Signal göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü

SilverTrend_Signal göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü:

MQL5 Sihirbazı için Ticaret Sinyalleri Modülü. Pozisyon açma sinyali, SilverTrend_Signal göstergesinin renkli bir noktasının ortaya çıkmasıdır.

Author: Nikolay Kositsin

