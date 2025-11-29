Kütüphaneler: FiboCandles göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü

Yeni yorum
 

FiboCandles göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü:

MQL5 Sihirbazı için Ticaret Sinyalleri Modülü. Pozisyon açma sinyali, FiboCandles göstergesi tarafından oluşturulan mumun rengindeki bir değişikliktir.

FiboCandles göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü

Author: Nikolay Kositsin

Yeni yorum