Kütüphaneler: ColorLaguerre göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü

Yeni yorum
 

ColorLaguerre göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü:

MQL5 Sihirbazı için Ticaret Sinyalleri Modülü. Pozisyon açma sinyali, ColorLaguerre göstergesi tarafından oluşturulan osilatör çizgisinin rengindeki bir değişikliktir.

ColorLaguerre göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü

Author: Nikolay Kositsin

Yeni yorum