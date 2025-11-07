"Python'da bir alım-satım robotu geliştirme (Bölüm 3): Model tabanlı bir alım-satım algoritmasının uygulanması" makalesi için tartışma
Yeni makaleye göz atın: Python'da bir alım-satım robotu geliştirme (Bölüm 3): Model tabanlı bir alım-satım algoritmasının uygulanması.
Modelimize dayalı bir alım-satım algoritması uygulamak için şu yaklaşımı kullanacağız. Temel algoritma, model tarafından oluşturulan etiketlere karşılık gelen önceden belirlenmiş SL ve TP seviyeleri ile işlem açmaktır. Model enstrüman fiyatının yükseleceğini tahmin ederse, SL ve TP seviyeleri belirlenmiş bir alış pozisyonu açarız. Model enstrüman fiyatının düşeceğini tahmin ederse, benzer SL ve TP parametreleriyle bir satış pozisyonu açarız.
Python için MetaTrader 5 kütüphanesi, işlemlerin açılış ve kapanışını yönetmenin yanı sıra SL ve TP seviyelerini ayarlamak için gerekli araçları sağlar. Bu, model tahminlerine dayalı alım-satımı tamamen otomatikleştirmemize olanak tanır.
Analiz ve eğitimin önceki aşamalarında elde edilen verileri kullanarak, MetaTrader 5 platformunda gerçek zamanlı olarak pozisyon açmak ve kapatmak için sinyaller iletebilir, böylece alım-satım algoritmamızın sürekliliğini ve doğruluğunu sağlayabiliriz.
Dolayısıyla, eğitimli modelimizi Python için geliştirilen MetaTrader 5 kütüphanesiyle entegre etmek, model tahminlerine dayalı olarak işlem yapan, önceden ayarlanmış SL seviyesi ile riskleri yöneten ve TP seviyesi ile karı koruyan verimli ve otomatik bir alım-satım algoritması oluşturmamıza olanak sağlar.
Yazar: Yevgeniy Koshtenko