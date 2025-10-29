"MQL5 Algo Forge'a Geçiş (Bölüm 4): Sürümlerle Çalışma" makalesi için tartışma
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yeni makaleye göz atın: MQL5 Algo Forge'a Geçiş (Bölüm 4): Sürümlerle Çalışma.
SmartATR kütüphanesini SimpleCandles Uzman Danışmanına bağlama girişimi, özellikle kod değişiklik gerektirdiğinde basit klonlamanın her zaman uygun olmadığını açıkça göstermiştir. Bunun yerine, uygun iş akışını izledik: hataları düzeltmek ve değişiklikler yapmak için başka birinin deposunun kişisel kopyamız haline geldiği bir çatal oluşturduk. Gelecekte bu değişiklikleri bir “Pull talebi” aracılığıyla yazarın kullanımına sunma imkanımız da olacaktır.
MetaEditor arayüzünde karşılaştığımız bazı sınırlamalara rağmen, bunu MQL5 Algo Forge web arayüzü ile birleştirmek, klonlamadan düzenlemelerin commit edilmesine ve son olarak projenin harici bir kütüphaneyle bağlanmasına kadar tüm eylem zincirini başarıyla tamamlamamızı sağladı. Böylece, yalnızca belirli bir görevi çözmekle kalmadık, aynı zamanda herhangi bir üçüncü taraf bileşeni entegre etmek için evrensel bir şablonu da inceledik.
Bu makalede, ister bir projeye yeni işlevsellik eklemek ister keşfedilen bir sorunu düzeltmek olsun, eksiksiz bir çözüm oluşturan belirli bir dizi değişiklik olan depoda yapılan düzenlemelerin yayınlanması aşamasına daha yakından bakacağız. Bu, yeni bir ürün sürümünü commit etme veya yayınlama sürecidir. Bu sürecin nasıl organize edileceğini ve MQL5 Algo Forge'un bunun için hangi yetenekleri sağladığını göreceğiz.
Yazar: Yuriy Bykov