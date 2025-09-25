MetaTrader 5 platformu güncellemesi yapı 5320: Kod Tabanında hizmetler ve MQL5'te iyileştirilmiş girdi işlemleri
MetaTrader 5 platformunun güncellenmiş sürümü 26 Eylül 2025 Cuma günü yayınlanacaktır.
Bu güncellemede, hizmetler için ayrı bir Kod Tabanı kategorisi ekledik. Artık bu tür MQL5 uygulamalarını kolayca paylaşabilir ve bunları doğrudan platformdan uygun klasöre otomatik kurulumla indirebilirsiniz.
Ayrıca MQL5'te girdi değişkenleri ile yapılan işlemleri de iyileştirdik. Şimdi, platformdaki program özelliklerinde görüntülenecek değişken adını ayrı bir parametre kullanarak belirtebilirsiniz. Öncesinde, daha az anlaşılır bir yöntem olan yorumlar aracılığıyla ad belirtiliyordu.
Ek olarak, MQL5 derleyicisi ve hata ayıklayıcısında çeşitli iyileştirmeler yaptık ve Web Terminalinin Romence ve İbranice çevirilerini ekledik.
MetaTrader 5 müşteri terminali
Uzman Danışmanlar, göstergeler ve komut dosyalarının aksine, hizmetler belirli bir grafiğe bağlı değildir. Arka planda çalışırlar ve terminal başlatıldığında otomatik olarak başlarlar. Hizmetlerle, platform için özel fiyat veri akışları uygulayabilir ve çok çeşitli yardımcı görevleri yerine getirebilirsiniz.
Bu programlar artık özel bir kategoriye sahiptir. Geliştiriciler kodlarını Kod Tabanında paylaşabilirler:
Kullanıcılar bunları doğrudan platformdan veya MetaEditor'dan kolayca indirebilirler. Program indirildikten sonra doğru klasöre yerleştirilir, otomatik olarak derlenir ve çalışmaya hazır hale gelir:
Eski sözdizimi yerine: Yeni formatı kullanın:
Görünür değişken adı, yalnızca dizge değerlerini kabul eden 'name' parametresinde tanımlanır.
Yeni girdi sözdizimi kullanıldığında, değişken bildirimini izleyen tüm yorumlar yok sayılır. Eski söz dizimi desteklenmeye devam etmektedir ve kullanımdan kaldırılmamıştır. Kullanmaya devam edebilirsiniz ve derleyici uyarı oluşturmayacaktır.
MetaTrader 5 Web Terminali
Güncelleme, Live Update sistemi aracılığıyla sunulacaktır.