MetaTrader 5 platformu güncellemesi yapı 5320: Kod Tabanında hizmetler ve MQL5'te iyileştirilmiş girdi işlemleri

MetaTrader 5 platformunun güncellenmiş sürümü 26 Eylül 2025 Cuma günü yayınlanacaktır.

Yapı 5320, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ve Windows Server 2008'i destekleyen son güncellemedir. Bir sonraki sürümden itibaren, bu işletim sistemleri üzerinde çalışan masaüstü platformları artık güncelleme almayacaktır. Bunun tek istisnası Wine altında çalışan platformlardır.

Bu güncellemede, hizmetler için ayrı bir Kod Tabanı kategorisi ekledik. Artık bu tür MQL5 uygulamalarını kolayca paylaşabilir ve bunları doğrudan platformdan uygun klasöre otomatik kurulumla indirebilirsiniz.

Ayrıca MQL5'te girdi değişkenleri ile yapılan işlemleri de iyileştirdik. Şimdi, platformdaki program özelliklerinde görüntülenecek değişken adını ayrı bir parametre kullanarak belirtebilirsiniz. Öncesinde, daha az anlaşılır bir yöntem olan yorumlar aracılığıyla ad belirtiliyordu.

Ek olarak, MQL5 derleyicisi ve hata ayıklayıcısında çeşitli iyileştirmeler yaptık ve Web Terminalinin Romence ve İbranice çevirilerini ekledik.


MetaTrader 5 müşteri terminali

  1. Terminal: Kod Tabanına MQL5 hizmet programları için destek eklendi.

    Uzman Danışmanlar, göstergeler ve komut dosyalarının aksine, hizmetler belirli bir grafiğe bağlı değildir. Arka planda çalışırlar ve terminal başlatıldığında otomatik olarak başlarlar. Hizmetlerle, platform için özel fiyat veri akışları uygulayabilir ve çok çeşitli yardımcı görevleri yerine getirebilirsiniz.

    Bu programlar artık özel bir kategoriye sahiptir. Geliştiriciler kodlarını Kod Tabanında paylaşabilirler:


    Kodunuzu kütüphanede paylaşın


    Kullanıcılar bunları doğrudan platformdan veya MetaEditor'dan kolayca indirebilirler. Program indirildikten sonra doğru klasöre yerleştirilir, otomatik olarak derlenir ve çalışmaya hazır hale gelir:


    Kodları doğrudan platformdan indirin


  2. Terminal: Kapatılan (kaldırılan) grafiklerdeki dosyaların yanlış dizine taşınmasına neden olan bir sorun düzeltildi. Bu sorun nedeniyle kullanıcılar bu tür grafikleri ‘Dosya \ Silineni aç’ menüsü aracılığıyla geri yükleyemiyordu.
  3. MQL5: Girdi parametreleri için yeni sözdizimi desteği eklendi. Artık program özelliklerinde görüntülenecek görünür adı açıkça ayarlayabilirsiniz. Önceden bu yalnızca yorumlar aracılığıyla mümkündü.

    Eski sözdizimi yerine: 
    input int InpVar;  /*visible name*/ // some comment
    Yeni formatı kullanın:
    input(name="visible name") int InpVar;  // some comment
    Görünür değişken adı, yalnızca dizge değerlerini kabul eden 'name' parametresinde tanımlanır.

    Yeni girdi sözdizimi kullanıldığında, değişken bildirimini izleyen tüm yorumlar yok sayılır. Eski söz dizimi desteklenmeye devam etmektedir ve kullanımdan kaldırılmamıştır. Kullanmaya devam edebilirsiniz ve derleyici uyarı oluşturmayacaktır.

  4. MQL5: Derleyicinin yanlışlıkla "function must have a body" mesajını üretmesine neden olan bir hata düzeltildi.
  5. MetaEditor: Hata ayıklayıcıda izlenen bir ifadenin değerinin üzerine gelindiğinde görüntülenen araç ipuçları düzeltildi.
  6. Strateji Sınayıcı: Göstergeleri test ederken oluşan bir hata düzeltildi. Gösterge adı bir grafik şablonu adıyla eşleşirse süreç başlatılamayabiliyordu.
  7. Kullanıcı arayüzü çevirileri güncellendi.

MetaTrader 5 Web Terminali

  1. Kullanıcı arayüzü için Romence ve İbranice çeviriler eklendi; hesap bağlantı penceresindeki çeviriler iyileştirildi.
  2. Mobil sürümde nesneler menüsünün görüntülenmesi düzeltildi.
  3. Sözleşme özelliklerindeki minimum hacim ve hacim adımının gösterimi düzeltildi.


Güncelleme, Live Update sistemi aracılığıyla sunulacaktır.

